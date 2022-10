Este viernes 21 de octubre llegará “El Exorcista” con dos funciones al Teatro Diana, a las 18:00 y 21:00 horas; se trata de una adaptación de John Pielmeier del libro de William Peter Blatty. Al respecto, EL INFORMADOR conversó con la actriz Paola Meixueiro, quien interpreta a “Regan MacNeil”, el personaje principal en el momento de la posesión.

Comparte que en 2019 ella y la producción ya habían visitado Guadalajara con el montaje, presentándose en el Teatro Galerías, pero la pandemia puso en pausa la puesta en escena; recientemente la producción retomó la gira visitando varios puntos de la República Mexicana, las presentaciones terminarán de momento el 1 de diciembre; la obra también será presentada en Estados Unidos y Colombia.

Además de Paola Meixueiro, el elenco está conformado por: Diego de Erice; Patricia Larrañaga, quien interpreta a “Regan” en el primer acto; Anna Ciocchetti y Verónica Jaspeado, quienes alternan las funciones.

“Se han hecho modificaciones para que la obra sea todavía mejor, la verdad viene mucho mejor que la primera temporada, hay nuevos efectos; incluso, una nueva dirección, ahora Alejandro Herrera, quien hace al tío ‘Burke’, está dirigiendo”, comenta Paola.

Al respecto de cómo afronta a “Regan” cuando está poseído el personaje, destaca: “Es una niña de 12 años que empieza a tener comportamientos extraños a partir de que empieza a jugar con la ouija. Es una niña muy sola, su mamá se la pasa trabajando y su papá no está. Yo entro en la parte donde ella está totalmente transformada y poseída”.

Agrega que el proceso de la caracterización es una de las partes más increíbles de interpretar el personaje: “Todos los efectos que vieron en la película se van a poder ver en el teatro, como el vómito, el giro de la cabeza y la levitación; es impactante verlo en vivo”. Todo este performance requiere de gran preparación física y mental para Paola, “no ha sido nada fácil, es un reto totalmente porque es un personaje que te requiere al 100% en todo. Siempre debo tener la adrenalina y la energía arriba; físicamente sí es un desgaste, hago muchas contorsiones, también vocalmente es un reto, cuando tenemos dos funciones la verdad es que termino agotada, pero cuando salgo a dar las gracias y escuchar que a la gente le gustó, es muy satisfactorio para mí”.

Particularmente a nivel personal y profesional este personaje es muy importante en la carrera de Paola: “Desde que entré a la obra, cambió totalmente mi vida en todos los aspectos. Al principio me daba un poco de miedo, porque si recordamos a Linda Blair, ella hizo a un personaje icónico en la historia del cine y me daba miedo no superar esas expectativas que ya traía la gente, pero la verdad, gracias a mis compañeros, quienes tienen ya mucha trayectoria, me apoyaron en crear a mi personaje dándome consejos”.

Además, para desarrollarlo, leyó la novela, “vi la película y otras cintas relacionadas”, “El Exorcista” ha sido su debut profesional en el teatro. Finalmente, confiesa que con este montaje está muy emocionada de que el teatro mexicano se vea en otras latitudes con la gira que preparan el próximo año.

CT