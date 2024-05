Francisco Colmenero; la mágica voz detrás de Mickey Mouse ¡y propuestas de matrimonio!

¿Quién no conoce la voz del amistoso e icónico Mickey Mouse, el travieso jabalí Pumba; el desesperante Goofy, el centrado Papá Pitufo o el miedoso Scooby Doo? Definitivamente casi todos; voz que, también, ha narrado las aventuras de las series Los Super Amigos y Los Dukes de Hazard.

Cabe señalar que incluso su voz, incluso, ha servido de fondo para pedidas de mano de varias parejas que han decidido preservar el momento con el timbre de la voz narradora de La Bella y la Bestia.

Esa voz es de Francisco Colmenero, quien con 92 años de vida continúa activo y ha acompañado auditivamente al menos a siete generaciones no sólo de México, sino de Iberoamérica, en donde se han proyectado las producciones en las que ha colaborado como actor de doblaje.