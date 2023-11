Taylor Swift vuelve a los escenarios con The Eras Tour

El 9 de noviembre de 2023, Taylor Swift ha vuelto a los escenarios con su gira The Eras Tour, esta ocasión en el estadio River Plate de Buenos Aires, Argentina.

Ésta es la primera vez que Taylor Swift se presenta en Argentina, y el primero de tres conciertos que dará en esta parte del mundo.

Éste concierto en especial ha causado mucho revuelo ya que es su primera presentación después de dos meses de descanso, y el primero desde el lanzamiento de “1989 (Taylor’s Version)”, es decir, el primer concierto en el que Taylor “por fin es dueña” de dicho álbum.

SUN/ Berenice Fregoso

La cantante sorprendió a sus fanáticos argentinos con atuendos renovados; nuevas versiones de los outfits que viste en cada era durante el concierto.

En cada presentación de la gira The Eras Tour, Taylor Swift sorprende a sus fans con dos diferentes “canciones sorpresa” que interpreta de manera acústica, una en piano y otra en guitarra. Dichas canciones están fuera del tracklist del concierto, y no suelen repetirlas en diferentes ciudades; es por esto que los swifties van descartando qué canciones sorpresa ya fueron interpretadas, para intentar predecir cuáles cantará en su ciudad. Las dos canciones sorpresa en el primer concierto de Taylor Swift en Buenos Aires fueron “The Very First Night” del álbum “Red (Taylor’s Version)” y “Labyrinth” del álbum “Midnights”.

MR