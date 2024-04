Nana Calistar: Horóscopos de HOY 28 de abril

Aries

Llegan importantes oportunidades de viaje y cambios positivos en tu estado de ánimo que te beneficiarán considerablemente, ya que te encontrarás en un estado más tranquilo, lo cual te abrirá nuevas posibilidades que antes estaban fuera de tu alcance.

Recibirás llamadas del pasado que requieren tu atención, es fundamental que no las ignores. Es momento de cerrar ciclos que ya no te llevan a ningún lado, especialmente en el ámbito laboral, para evitar quedarte estancado. Si no lo haces, podrías encontrarte atrapado en una situación que no te beneficia.

Tauro

Llegan amores intensos, pero tú reconocerás que ya no estás dispuesto/a a desperdiciar tiempo. Recuerda que aquellos que te decepcionaron no merecen volver a formar parte de tu vida, así que despídete de ellos y sigue adelante.

Si estás en una relación, es crucial comunicar tus sentimientos en lugar de guardar silencio, ya que ocultar información también es una forma de mentir. Sé honesto/a y deja que las cosas se aclaren, aunque eso signifique enfrentar conflictos. Habrá momentos en los que comprenderás por qué algunas personas tuvieron que salir de tu vida, ya que no aportaron nada positivo.

Géminis

Llegarán desafíos en tu vida familiar, pero estás preparado para enfrentarlos y resolverlos de manera efectiva. Habrá varios cambios en tu trabajo que te favorecerán, junto con la oportunidad de finalmente realizar ese viaje que tanto has deseado.

Debes estar atento a las consecuencias de acciones pasadas, ya que podrían afectarte en un futuro cercano. Sigue persiguiendo tus sueños y metas, y no dejes de creer en ti mismo, pues tienes la capacidad de alcanzar todo lo que te propongas.

Cáncer

Los amores del pasado regresan, pero ya has asimilado la lección y no hay espacio para ellos en tu vida, a pesar de tu propensión a cambiar de opinión rápidamente.

Puede que estés considerando iniciar un negocio o enfocarte en crecer económicamente, y tus ventas parecen prometedoras. Experimentas momentos de incertidumbre, alternando entre sentirte feliz y pleno en algunos días y desdichado en otros.

Es crucial mantener una actitud positiva para atraer lo que deseas. No te limites en tus metas y objetivos, ya que hacerlo solo resultará en estancamiento. Es hora de motivarte y pensar en grande.

Leo

En ocasiones, tu falta de consistencia deja mucho que desear, pues cambias de opinión tan fácilmente como cambias de ropa interior. Por otro lado, también sería beneficioso aprender a ser más imparcial en tus afirmaciones, evitando juzgar a las personas antes de conocerlas verdaderamente. Date la oportunidad de profundizar más allá de las apariencias superficiales.

En el ámbito laboral, pueden surgir nuevas oportunidades, aunque es posible que enfrentes una situación complicada con un colega, la cual se resolverá en uno o dos días. También es probable que tengas la oportunidad de viajar a una ciudad cercana, donde podrías hacer compras o renovar tu guardarropa.

Virgo

Has atravesado importantes transformaciones, has pasado por un período complicado y tus grandes aspiraciones se han visto postergadas. Ahora es el momento de concentrarte en alcanzar tus metas sin retroceder, pues ya has sufrido lo suficiente; es tu turno de brillar.

Se avecinan días repletos de oportunidades, especialmente en el ámbito empresarial. No temas invertir un poco de tu dinero si los beneficios superan el riesgo. Prepárate para recibir noticias inesperadas que te favorecerán en tu carrera profesional.

No pierdas tiempo lamentándote por quienes te han decepcionado en el pasado; la vida se encargará de poner las cosas en su lugar. En cambio, enfócate en cuidar tu vida y perseguir tus sueños.

Libra

En ocasiones, la ansiedad y el nerviosismo pueden ser abrumadores, pero es importante encontrar paz y tranquilidad. Deja tus preocupaciones en manos de la divinidad, confiando en que Dios puede resolverlas, aunque no debes bajar la guardia.

Si enfrentas dificultades en una relación, confía en que la vida misma ayudará a resolverlas de la mejor manera posible. No dejes escapar el amor que tanto te costó encontrar. Escucha y reflexiona con calma, ya que las peleas pueden conducir a valiosas reconciliaciones.

Mantén la mente abierta a nuevas amistades, pero sé cauteloso, ya que algunas podrían ser poco confiables y llevarte a problemas si les das demasiada confianza. Evita ser manipulado por tus amigos, ya que esto podría llevarte a cometer errores graves.

Escorpión

Deja de buscar conflictos con los demás y enfoca tu energía en tus propias actividades. Evita comentar sobre tus amistades, ya que podrían surgir malentendidos que podrían afectar tus oportunidades tanto en negocios como en relaciones personales. Es importante no exponer tus sentimientos hasta que sean hechos concretos, evitando caer en fantasías. Si tienes pareja, podría haber disputas debido a terceras personas.

Hay muchas oportunidades de viajar, ya sea con amigos o familia, así que disfrútalas al máximo. Este es un período de autoexploración donde entenderás cosas que antes te costaban creer.

Sagitario

Recibirás nuevas oportunidades en diversos aspectos de tu vida, especialmente en lo económico y en el ámbito amoroso. Si estás en una relación complicada, donde predominan las discusiones y los problemas sobre el amor, reflexiona sobre si realmente vale la pena continuar en esa situación.

Si tu relación está siendo afectada por desacuerdos, tensiones temporales o dificultades financieras, es momento de ser honesto contigo mismo, no tiene sentido mantener una fachada si tus sentimientos no están presentes. Si la relación no te llena emocionalmente, es mejor no prolongarla por mera comodidad.

Por otro lado, se vislumbran momentos frescos, como la posibilidad de un nuevo empleo o un cambio de residencia que contribuirá a tu crecimiento personal. Considera la posibilidad de iniciar algún curso o adentrarte en nuevos estudios, ya que esto te beneficiará a medio plazo, por eso es importante mantener la mente despejada y no dejarse llevar por distracciones que podrían complicar las cosas

Capricornio

Acepta tu lugar y no te esfuerces demasiado por quienes no te valoran. Confía en que quienes realmente pertenecen en tu vida llegarán sin necesidad de que los persigas. Es importante mantener la frescura en una relación para evitar la rutina.

Estate preparado para cambios laborales que podrían traer nuevas amistades significativas y no dejes que las opiniones negativas de los demás te afecten; tú tienes el control y puedes alejar a quienes te hacen sentir mal.

Acuario

Los encuentros fugaces y la posibilidad de reconciliación con una expareja pueden surgir, pero es improbable que tengan éxito, ya que sabes que no volverías a aceptar lo que ya rechazaste. Si estás en una relación, este es un momento para avivar la chispa del amor y empezar a construir juntos un futuro.

Experimentas cambios significativos en tu estado de ánimo, lo que podría indicar un renacer del disfrute por la vida. Recuerda que lo que está destinado para ti, tarde o temprano, llegará a tu vida; permite que la vida te sorprenda y cumpla su propósito, evitando complicaciones innecesarias por personas que no lo valen.

Te encuentras en un período de incertidumbre, con dudas acerca de las personas que te rodean, pero con el tiempo, los días te brindarán las respuestas que buscas.

Piscis

A veces anhelas retroceder en el tiempo para revivir esos momentos de felicidad pasada, pero con el tiempo comprenderás que seguir adelante fue la mejor elección. Se avecinan momentos emocionantes y llenos de maravillas en tu vida, así que no dudes en perseguir tus sueños y metas.

En cuanto al amor, existe la opción de aventurarse en una relación sin compromisos, donde solo se comparten caricias ocasionalmente; sin embargo, debes ser cauteloso/a con tus emociones.

Recuerda que la vida es única, así que vívela al máximo y disfruta cada instante.

YC

YC