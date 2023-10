Taylor Swift estrena "1989 (Taylor's Version)", regrabación de su álbum de 2014

Este viernes 27 de octubre, Taylor Swift estrenó "1989 (Taylor's Version)", la regrabación de su álbum "1989" de 2014 que además incluye 5 canciones extra e inéditas.

El álbum "1989" fue uno de los momentos clave en la carrera de Taylor Swift, ya que significó su incursión de lleno en el género pop dejando de lado el estilo country con el que había saltado a la fama; aunque previo a este álbum la cantante ya era mundialmente reconocida, "1989" estuvo lleno de éxitos conocidos por swifties y no swifties tales como "Blank Space", "Style", "Wildest Dreams", "Bad Blood", "Shake It Off" y más.

"1989 (Taylor's Version)" es la cuarta regrabación de Taylor Swift dentro de su proyecto para reapropiarse de los derechos perdidos de sus primeros seis álbumes. Los álbumes que quedan por ser regrabados son "Reputation" de 2017 y "Taylor Swift" de 2006.

Canciones "from the vault"

Cada una de las regrabaciones de Taylor Swift incluyen canciones "from the vault", es decir, que fueron escritas en su momento para ser incluidas en el álbum original pero no llegaron al corte final, y que ahora Taylor está aprovechando la oportunidad para "sacarlas del baúl".

Una de las canciones "from the vault" de "1989 (Taylor's Version)" se titula "Slut!", y desde que fue anunciada fue una de las más esperadas por los fanáticos. En ella, Taylor Swift aborda cómo sus detractores han criticado su vida amorosa durante años.

