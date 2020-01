Taylor Swift destapa trastorno alimenticio en documental

La cantante pop estadunidense Taylor Swift, habla abiertamente de su lucha por superar el trastorno alimenticio que padece, derivado de las fotografías y comentarios que ha recibido en referencia a su aspecto físico.

"Miss Americana" es el título del documental que estrenó en el Festival de Cine de Sundance, en el que, entre otras cosas, confesó algunos de los episodios que vivió con esta enfermedad durante su gira mundial en 2015, en la que en cada show sentía "como si me fuera a desmayar al final de un espectáculo, o en medio de él. Sólo sucedió unas pocas veces y no estoy orgullosa de ello".

El audiovisual se estrenará a finales de enero por medio de la plataforma Netflix, no sin antes haber sido ovacionado al término de su proyección de gala en Utah el jueves por la noche, en el marco del festival antes mencionado.

Actualmente Swift tiene una perspectiva diferente de su cuerpo y la comida: "No, ya no hacemos eso porque es mejor pensar que te ves gorda que enfermarte", reveló durante el estreno, donde fue elogiada por la directora del filme, Lana Wilson, por su sinceridad con el tema.

"Me sorprendió, por supuesto. Pero me encanta cómo está pensando en voz alta al respecto. Y cada mujer se verá a sí misma en esa secuencia en la que habla del desorden. No tengo ninguna duda. Creo que es realmente valiente ver a alguien que es un modelo a seguir para tantas niñas y mujeres ser realmente honesto al respecto. Creo que tendrá un gran impacto", destacó Wilson.

