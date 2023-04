Taylor Swift y Joe Alwyn habrían terminado su relación luego de seis años juntos.

Así lo dio a conocer este sábado el medio especializado Entertainment Tonight.

La cantante ha dedicado varios temas a su romance con el británico que, para muchos, es conocido por ser el novio de Taylor Swift.

¿Quién es Joe Alwyn?

Aunque muchos han descubierto a Alwyn por su relación con Swift, el británico tiene mucho tiempo haciendo su carrera en actuación.

Alwyn se preparó como actor en el Royal Central School of Speech and Drama y se convirtió en miembro del National Youth Theatre.

Entre sus proyectos ha estado el drama "Billy Lynn's Long Halftime Walk" en donde fue protagonista y compartió créditos con Kristen Stewart, Vin Diesel y Steve Martin.

También formó parte del elenco de la cinta nominada al Óscar, "The Favourite" y "The Two Queens".

Muchos, además, lo conocen por su colaboración en canciones de los álbumes "Folklore" y "Evermore" de Taylor Swift en donde firmó bajo el seudónimo William Bowery, aunque más tarde la propia Swift confirmó, en el especial de Disney+, que se trataba de su entonces novio.

CR