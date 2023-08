El próximo jueves 24 de agosto se llevará a cabo el primero de cuatro conciertos de Taylor Swift en México, como parte de su gira internacional The Eras Tour. Ésta será la primera presentación de la cantante en Latinoamérica, por lo que los fanáticos o swifties latinoamericanos llevan meses preparándose para su visita.

Durante los cinco meses que lleva la gira The Eras Tour, los fanáticos de Taylor Swift han desarrollado distintas "tradiciones", que serán replicadas por el resto de los swifties del mundo. Una de ellas son los ya famosos friendship bracelets.

Los fanáticos de Taylor Swift preparan "friendship bracelets" o pulseras de la amistad, para intercambiar durante el concierto. MAITÉ RUIZ VELASCO

El intercambio de friendship bracelets consiste en que los que planean asistir a uno de los conciertos de Taylor Swift, elaboran varias pulseras con frases o palabras significativas para el fandom: nombres de canciones, álbumes, iniciales, frases, etc. Algunos swifties elaboran decenas de pulseras, con la intención de intercambiarlas previo o durante el concierto y llevarse a su casa friendship bracelets de distintos estilos.

En algunos de los conciertos de Taylor Swift en Estados Unidos, celebridades como Taylor Lautner, Emma Stone o Joey King han recibido friendship bracelets por parte de los fans.

Los fanáticos de Taylor Swift preparan "friendship bracelets" o pulseras de la amistad, para intercambiar durante el concierto. TWITTER

¿De dónde surgieron los "Friendship Bracelets"?

La "tradición" de elaborar y posteriormente intercambiar friendship bracelets durante la gira The Eras Tour de Taylor Swift, surgió debido a su canción de 2022 "You're On Your Own, Kid", que en una estrofa habla sobre intercambiar brazaletes de la amistad.

Es por esto que algunos friendship bracelets tienen las letras "YOYOK", que hacen referencia a las inciales de "You're On Your Own, Kid".

Otras iniciales que suelen usarse son las de "TV" (Taylor's Version), "OOTW" (Out Of The Woods), "DBATC" (Death By A Thousand Cuts), o la elaborada "ATWTMVTVFTVSGAVRALPS (All Too Well Ten Minute Version Taylor's Version From The Vault Sad Girl Autum Version Recorded At Long Pond Studios), título real de la edición especial y extendida de la canción "All Too Well", y suelen ir en color rojo debido a que la canción pertenece al álbum "Red (Taylor's Version)" de 2021.

El intercambio de "friendship bracelets" hace referencia a la canción de Taylor Swift "You're On Your Own, Kid". MAITÉ RUIZ VELASCO

Las iniciales "ATWTMVTVFTVSGAVRALPS" hacen referencia a la versión extendida de "All Too Well", de Taylor Swift. MAITÉ RUIZ VELASCO

"Friendship Bracelets". TWITTER

"Friendship Bracelets". TWITTER

"Friendship Bracelets". TWITTER

MR