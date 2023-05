Recientemente, Taylor Swift anunció -por fin- el próximo lanzamiento de "Speak Now (Taylor's Version), la regrabación de su álbum de 2010 "Speak Now". Esta regrabación contiene seis canciones inéditas, que habría escrito originalmente para el álbum de 2010, pero no fueron publicadas.

Como ocurrió con sus dos primeras regrabaciones, "Fearless (Taylor's Version)" y "Red (Taylor's Version), Taylor Swift recreó la portada de su álbum original, posando de perfil con un vestido morado.

Los fanáticos de Taylor Swift ya esperaban el lanzamiento de "Speak Now (Taylor's Version)", ya que recientemente la cantante había dado pistas a través del video musical de "Bejeweled". En el videoclip, se observa a Taylor en un elevador con botones del 1 al 13. El color de cada botón corresponde al color de cada uno de sus álbumes (el cuarto botón es rojo, debido a su cuarto álbum "Red", el quinto botón es azul claro recordando la estética de su quinto álbum "1989", etc).

Los botones 3 y 13 son de color morado claro, el color de "Speak Now" que fue el tercer álbum, lo que indica que su décimo tercer álbum sería una nueva versión de "Speak Now". Además, en el videoclip Taylor presiona el botón 3 (el botón de "Speak Now) lo que confirmó las teorías.

Otro guiño a "Speak Now" fue al principio del videoclip donde se puede escuchar una versión instrumental de "Enchanted", canción perteneciente a dicho álbum.

El 7 de julio de 2023, Taylor Swift lanzará "Speak Now (Taylor's Version)", una regrabación de su álbum de 2010 "Speak Now". AP/ Evan Agostini

"Me llena de emoción y orgullo anunciar que mi versión de Speak Now será lanzada el 7 de julio (justo a tiempo para el 9 de julio, si saben a lo que me refiero). Originalmente escribí yo sola Speak Now, entre los 18 y 20 años. Las canciones que surgieron de esta época en mi vida fueron marcadas por su brutal honestidad, confesiones sin filtro y melancolía salvaje. Amo este álbum porque cuenta una historia sobre crecer, volar y estrellarme... y vivir para contarlo. Con seis canciones extra que he sacado del baúl, absolutamente no puedo esperar por celebrar con ustedes "Speak Now (Taylor's Version) el 7 de julio", escribió Taylor Swift en Instagram.

MR