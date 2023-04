En casi 20 años de carrera, Taylor Swift se ha consolidado como una de las artistas más importantes en la industria musical a nivel mundial. Su talento como compositora y su habilidad de convertir las polémicas en arte, además de su indudable talento como música, la han llevado a romper infinidad de récords y convertirse en acreedora de diversos premios musicales. Incluso, en 2010 fue nombrada "Artista de la década" por Billboard.

A lo largo de casi dos décadas, Swift ha creado diferentes obras en las que aborda temáticas románticas desde diferentes puntos de vista y distintos estilos. Éstas son 10 de las mejores canciones de Taylor Swift.

10. "mirrorball"

"mirrorball" (escrito todo en minúsculas) es una de las canciones de Taylor Swift en su álbum de 2020 "folklore". La canción es una balada suave, con toques de guitarra acústica y piano. En ella. Swift canta sobre ser un reflejo para otra persona, un espejo de su alma, y sobre cómo eso puede resultar peligroso y doloroso para ella.

La canción ha sido muy bien recibida por los fans de Taylor Swift y la crítica especializada, quienes elogian la habilidad de la artista para contar historias a través de su música y su letra.

Mejor frase: "Nunca he sido alguien natural, todo lo que hago es intentar, intentar, intentar".

9. "Enchanted"

"Enchanted" es una de las canciones más exitosas del tercer álbum de estudio de Taylor Swift, "Speak Now", la única canción de ese álbum que está interpretando en los conciertos de su gira "The Eras Tour".

Con un coro pegadizo y metáforas, Taylor Swift narra desde un punto de vista adolescente, la ilusión que siente después de una primera cita con alguien, deseando que "Ésta sea nuestra primera página, y no donde la historia termina".

Mejor frase: "Esta soy yo pidiendo que esta fuera la primera página y no donde la historia termine. Mis pensamientos harán eco de tu nombre hasta que te vea otra vez".

8. "exile" (ft. Bon Iver)

"exile" es otra canción perteneciente al álbum de 2020 "folklore", escrito por Taylor Swift durante la pandemia y lanzado como una sorpresa para los fans. La canción comienza con la voz grave e inconfundible de Justin Vernon, de la banda Bon Iver.

En ella, Justin y Taylor interpretan las dos partes de una relación que ahonda en el por qué llegaron a su fin. La canción sin duda se convirtió rápidamente en una de las más aplaudidas del álbum, y fue utilizada en la banda sonora de la serie de Netflix "You".

Mejor frase: "Eras mi ciudad, ahora estoy en el exilio, viéndote desde afuera".

7. "Delicate"

"Delicate" es el track 5 en el álbum de 2017 de Taylor Swift "Reputation", y los fans de la cantante, también llamados swifties saben lo que esto significa. Comúnmente, Taylor Swift ubica en el puesto número 5 de cada álbum a la canción que tiene un significado más profundo para ella.

En este caso "Delicate" podría tratarse del inicio de su historia de amor con su pareja actual Joe Alwyn. La canción narra cómo, en un punto en el que su reputación "nunca ha sido peor", le pide a la persona que acaba de conocer que la quiera por lo que es.

"Delicate" es una prueba de que el álbum "Reputation" no es solamente una era oscura de Taylor Swift en la que se dedica a vengarse de sus enemigos, si no que trata sobre encontrarse a sí misma a pesar de las adversidades.

Mejor frase: "A veces cuando te miro a los ojos, pretendo que eres mío todo el tiempo".

6. "The Archer"

En 2019, Taylor Swift volvió con su nuevo disco titulado "Lover", en el que muestra un estilo mucho más romántico a comparación de su anterior álbum. Ubicado en el quinto puesto, (lugar en el que posiciona la canción más significativa para ella) se encuentra "The Archer"; un sencillo synthpop que en su momento fue comparado con el inconfundible estilo de Lana del Rey. En la canción, Taylor Swift compara la figura de "el arquero" de su signo zodiacal sagitario, con la posición que todas las personas toman en una relación "A veces el arquero, a veces la presa".

Mejor frase: "Me despierto en la noche, ando como un fantasma. La habitación está en llamas, el humo es invisible. Y todos mis héroes murieron solos, ayúdame a aferrarme a ti".

5. "Cruel Summer"

A diferencia de "Lover" y "You Need To Calm Down" del álbum de 2019 "Lover", la canción "Cruel Summer" perteneciente a la misma era nunca fue lanzada como sencillo y no recibió un enorme reconocimiento por parte de la crítica. Sin embargo, los fanáticos la consideran una de sus mejores canciones, que mereció haber liderado las listas de popularidad. Al igual que la canción de 2010 "Enchanted", "Cruel Summer" narra el inicio de una relación, esta vez desde un punto de vista más maduro. Por la época en que fue publicada, se rumora que taambién podría haber estado inspirada en la actual pareja de Taylor, Joe Alwyn.

Mejor frase: "No existen reglas en el paraíso imperturbable", "No quiero guardar secretos solo para poder tenerte, me escapé por la puerta del jardín cada noche solo para sellar mi destino".

4. "New Romantics"

Al igual que el resto del álbum "1989", la canción "New Romantics" está inspirada en el estilo de la música ochentera. A diferencia de otras canciones del álbum que fueron inmensamente populares (como "Shake It Off", "Blank Space" y "Wildest Dreams"), "New Romantics" no lideró las listas de popularidad en su momento. Sin embargo, acualmente es considerada por los fans y la crítica especializada como una de las mejores canciones de Taylor Swift, debido a su letra.

La canción trata sobre la independencia emocional, el periodo de plenitud personal después de una ruptura.

Mejor frase: "Cariño, yo podría construir un castillo con todos los ladrillos que me lanzan".

3. "You're On Your Own, Kid"

"You're On Your Own, Kid" es la quinta canción del álbum de 2022 "Midnights", por lo que, como fue mencionado anteriormente, es la canción más personal para Taylor.

La balada es una carta de amor propio, que cómo después de una desilusión amorosa y después de varios intentos fallidos por cambiarse a sí misma para encajar en un círculo social, toma la decisión de valerse por sí misma y ser independiente.

Mejor frase: "Todo aquello que pierdes es un paso que das", "Las mejores personas en la vida son gratis".

2. "cardigan"

"cardigan" de Taylor Swift es una de las tres canciones que conforman el "triángulo amoroso adolescente" del álbum de 2020 "folklore". Dicho triángulo consta de tres canciones que narran la historia de James, quien le es infiel a su novia Betty con otra joven. En "cardigan", Betty narra la historia desde su punto de vista, sobre cómo su relación se fue deteriorando con el tiempo. El ella usa la metáfora del sweater cardigan para describir que el amor de su vida la dejó tirada debajo de su cama como un viejo suéter. Como promoción a la canción, Taylor Swift lanzó a la venta el cardigan color beige que describe en la canción.

Mejor frase: "Cuando eres joven la gente asume que no sabes nada".

1. "All Too Well"

“All Too Well” es una de las canciones más icónicas de Taylor Swift, y una de las favoritas de sus fans. Fue lanzada en su álbum “Red” en 2012. La canción es una balada emotiva y melancólica, con una letra muy conmovedora que cuenta la historia de una relación que ha llegado a su fin. La canción se destaca por las habilidades de composición de Taylor, y por su capacidad de crear imágenes vívidas y emociones fuertes en la mente del oyente.

Es una canción muy personal para Taylor, quien ha dicho en varias ocasiones que es una de las canciones más dolorosas que ha escrito.

Cuando fue lanzada en 2012 se convirtió en la favorita de los fans, por lo que cuando en 2021 estrenó la regrabación del álbum, lanzó una nueva versión de 10 minutos de la canción que rápidamente se convirtió en la canció de mayor duración en encabezar el listado de popularidad de Billboard.

Mejor frase: "Casualmente cruel en el nombre de la honestidad".

