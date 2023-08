Sin duda, una de las artistas más trascendentes en la industria del pop en este momento es la estadounidense Taylor Swift, quien entre sus regrabaciones, nuevos lanzamientos y la actual gira The Eras Tour es en definitiva una de las cantantes más populares de los últimos años.

Recientemente, la revista Rolling Stone enlistó todas las canciones de Taylor Swift ordenadas de la "peor" a la mejor", tomando en cuenta sobre todo su composición lírica, que es uno de los aspectos más aplaudidos de Taylor Swift.

Debido a que la cantante ha lanzado diversos álbumes nuevos en el último par de años, este listado ha tenido que actualizarse.

Lee también: Todo lo que debes saber antes de asistir al concierto de Taylor Swift

Éstas son las 10 mejores canciones de Taylor Swift según la revista Rolling Stone:

10. "Dear John (Taylor's Version)"

"Una disección lenta, metódica, precisa y salvaje de una casi relación fallida, sin final feliz, sin moraleja, sin solución, ni siquiera una lección aprendida: solo un mal recuerdo archivado", se lee en la prestigiosa revista.

La canción "Dear John" pertenece al álbum "Speak Now" y está inspirada en la relación de Taylor Swift con el también cantante, John Mayer.

9. "Marjorie"

"Una canción sobre cómo conocer mejor a tus seres queridos después de su muerte, darles un hogar en tu memoria, convertir sus vidas en folklore y transmitirlas como canciones populares", se lee en el artículo.

Taylor canta sobre su difunta abuela Marjorie Finlay, una cantante de ópera que solía tocar en los clubes nocturnos de San Juan.

8. "Blank Space"

"Blank Space" de 2014 es en definitiva una de las canciones más representativas del álbum "1989", el más popular en toda la carrera de Taylor Swift (hasta ese momento) en el que incursionó por primera vez de lleno en el género pop, dejando de lado por un tiempo sus raíces country. En la canción, Taylor hace parodia a sí misma y a su reputación de "monogámica en serie".

7. "Lover"

"Lover" es el sencillo principal de su álbum homónimo de 2019, con el que despidió a su era oscura y vengativa para darnos un disco lleno de romance y amor presentado en diferentes formas. Cuatro años después de su estreno, "Lover" se ha convertido en una de las canciones preferidas por los fanáticos de Taylor Switf y la canción elegida por muchos como vals de boda.

6. "Long Live (Taylor's Version)"

"Long Live" del álbum "Speak Now" se ha convertido en un himno para los fanáticos de Taylor Swift, o swifties; una canción hecha para cantar en estadios, dirigida a los propios fanáticos.

5. "August"

Perteneciente al álbum de 2020 "folklore", la canción "august" (estilizados en minúsculas) es otra de las canciones preferidas por los swifties. En un álbum en el que Tayor Swift decidió cantar sobre historias ficticias en lugar de sus propias experiencias, "august" es parte de tres canciones que conforman un triángulo amoroso ficticio. En "cardigan", Taylor habla sobre una mujer que fue traicionada, en "betty", Taylor canta desde el punto de vista masculino, pidiendo perdón a su amada y justificando su infidelidad como un "romance de verano".

Pues bien, en "august", Taylor Swift canta desde el punto de vista de la otra mujer, que a pesar de haberse enamorado, no fue correspondida y fue considerada el romance pasajero de verano.

4. "Delicate"

A pesar de ser considerado por muchos como un álbum "oscuro" y "vengativo", "Reputation" de 2017 contiene varias canciones que hablan sobre amor, en su mayoría dedicada a la pareja de Taylor Swift de aquel entonces, Joe Alwyn. "Delicate" destaca como una de esas canciones románticas que no pueden faltar en el playlist de cualquier fanático de la cantante, y fue de las pocas afortunadas en contar con su propio video musical.

3. "Mirrorball"

Con tantas canciones en su discografía, es de esperarse que muchas joyas musicales de Taylor Swift sean pasadas por alto por los que no son tan fanáticos de la cantante, y "mirrorball" (estilizada en minúsculas) es una de ellas.

Según relata la misma Taylor Swift, "mirrorball" habla sobre ser como una bola disco, brillando en medio de la pista de baile en medio de extraños, que no saben que está destrozada por dentro.

2. "New Romantics"

A menudo, Taylor Swift es criticada por no elegir como sencillos de sus álbumes a algunas de sus mejores canciones, y "New Romantics" perteneciente al álbum "1989" es un gran ejemplo de ello. A pesar de ser considerada por muchos como la mejor canción del álbum, "New Romantics" nunca fue lanzada como sencillo ni obtuvo su propio video musical.

"'New Romantics es donde lleva al banco el concepto de synth-pop ochentero de 1989, con una epifanía de bola de espejos que deja lágrimas de rímel por toda la pista de baile. Ella se quita la gorra ante los farsantes artísticos de la escena del Nuevo Romántico de la década de 1980, pero suena exactamente como su propio yo ridículamente emocional", escribe Rolling Stone.

1. "All Too Well (10 Minutes Version) (Taylor's Version)"

"All Too Well", en especial la versión extendida de 10 minutos perteneciente a su álbum "Red (Taylor's Version)" de 2021, es considerada por muchos una obra maestra, la canción preferida por el fandom de Taylor Swift y el título que lidera la mayoría de los listados de las mejores canciones de la compositora.

"Ninguna otra canción hace un trabajo tan estelar al mostrar su capacidad para convertir un pequeño detalle trivial en un dolor de corazón legendario. Puedes arrepentirte de la celebridad sobre la que supuestamente canta, pero en el mejor día de tu vida nunca inspirarás una canción tan buena como All Too Well", finaliza la revista Rolling Stone.

Lee también: Las diez canciones poco conocidas de Taylor Swift que debes escuchar

MR