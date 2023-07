Con la actual gira "The Eras Tour" de Taylor Swift en la que repasa toda su discografía, los fanáticos de la cantante han aprovechado la ocasión para echar un vistazo al pasado y volver a escuchar algunos de sus mejores éxitos de eras pasadas.

Quienes no sean swifties -como son llamados los fans de Taylor Swift- seguramente están familiarizados con los mayores éxitos musicales de la cantante, como "Shake It Off", "I Knew You Were Trouble" o "Style", sin embargo, existen algunas joyas ocultas en la discografía de la cantante que no han obtenido el mismo éxito mediático e igualmente merecen la atención.

10. "You're Not Sorry (Taylor's Version)"

En 2021, Taylor Swift regrabó su álbum de 2008 "Fearless", el álbum que indudablemente la catapultó a la fama. Dicho disco contiene éxitos que el día de hoy siguen sonando, pero en definitiva una canción que los que no estén muy familiarizados con la discografía de Taylor quizás pasen por alto es "You're Not Sorry".

9. "The Moment I Knew (Taylor's Version)"

En la canción preferida de los swifties "All Too Well" perteneciente al álbum "Red", Taylor Swift relata su tormentosa relación con el actor Jake Gyllenhaal, quien es nueve años mayor que ella. Allí menciona cómo su ex pareja no asistió a su fiesta de cumpleaños 21. Por su parte, en la menos conocida canción "The Moment I Knew", Taylor relata esta experiencia más a fondo, y describe cómo este fue un momento crucial para terminar su relación.

8. "mad woman"

La canción "mad woman" (estilizada en minúsculas) pertenece al álbum de 2020 "folklore" lanzado sin previo aviso durante los primeros meses de la pandemia. El álbum se ha convertido en uno de los preferidos de los fans, y fue bastante aplaudido por la crítica debido a sus letras y el nuevo estilo indie-folk minimalista con el que sorprendió al mundo entero.

Sin duda una de las canciones menos conocidas del álbum es "mad woman", en donde critica cómo las mujeres son señaladas y llamadas "locas" cuando expresan sus sentimientos.

7. "Would've, Could've, Should've"

En medio de la regrabación de sus primeros álbumes, Taylor Swift sorprendió a sus fanáticos con un álbum completamente nuevo: "Midnights". Éste se volvió bastante mediático rápidamente y triunfó en las listas de popularidad.

El álbum se compone por 13 canciones, sin embargo poco después de su lanzamiento Taylor Swift anunció una edición extendida del álbum con 7 canciones extra, entre ellas "Would've, Could've, Should've".

Esta canción ha sido descrita como una versión madura de "Dear John", es decir, una nueva perspectiva de la relación que Taylor mantuvo con el cantante John Mayer, quien es 12 años mayor que ella. "Would've, Could've, Should've" se ha convertido en una de las canciones preferidas por los swifties, sin embargo no ha tenido el mismo éxito mediático que otras canciones de Swift.

6. "State Of Grace (Taylor's Version)"

En un álbum con más de 30 canciones como lo es "Red (Taylor's Version)", es fácil perder de vista algunas joyas musicales; sin embargo, "State Of Grace (Taylor's Version)" es la primera canción del álbum, y no ha obtenido el mismo reconocimiento que otras canciones de Taylor Swift. La canción ha sido aplaudida por la crítica y ha sido comparada con el estilo de la banda U2.

5. "Getaway Car"

Algunas de las canciones preferidas por los swifties no llegan a convertirse en sencillos; es decir, no cuentan con video musical y no suelen figurar en las listas de popularidad. "Getaway Car" es un ejemplo de ello; perteneciente al mediático álbum "Reputation" que la gente suele asociar con un estilo más oscuro de Taylor Swift, "Getaway Car" es una canción con estilo ochentero que se ha ganado el corazón de los más conocedores de la discografía de la cantante.

4. "no body, no crime"

Menos de 5 meses después del lanzamiento repentino del álbum "folklore", Taylor Swift volvió a sorprender a sus fans con el todavía más repentino lanzamiento de su álbum "evermore", descrito como el álbum hermano de "folklore".

Al igual que "folklore", el álbum "evermore" fue escrito durante los primeros meses de la pandemia y presenta un estilo indie-folk minimalista. Al no haber contado con promoción previa, el álbum no fue tan mediático como otros en la carrera de Taylor.

Ambos álbumes reflejan el talento de Taylor Swift para contar historias, incluso cuando están inspiradas en personajes ficticios, y "no body, no crime" es el ejemplo perfecto.

La canción narra la historia ficticia de un asesinato, contada en primera persona, y retoma las raíces country de la cantante.

3. "Death By A Thousand Cuts"

En 2019 Taylor Swift lanzó el álbum "Lover", un disco rosa y romántico que contrastaba drásticamente con su anterior era. Una de las canciones que ha sido aclamada por la crítica pero nunca fue lanzada como sencillo es "Death By A Thousand Cuts". En la canción además, Taylor reafirma su talento para la creación de puentes musicales.

2. "Mastermind"

"Mastermind" es una de las pocas canciones de Taylor Swift pertenecientes al álbum "Midnights" que no figuró entre los primeros diez lugares del listado de popularidad de Billboard; sin embargo la palabra "Mastermind" comenzó a utilizarse entre los fanáticos de la cantante para referirse a la misma Taylor, una "mente maestra".

En la canción, Taylor describe cómo su historia de amor no fue espontánea, e invita a su pareja -de ese entonces- a preguntarse si en realidad todo estuvo planeado por ella.

1. "Foolish One"

El más reciente lanzamiento de Taylor Swift fue "Speak Now (Taylor's Version)", una regrabación de su álbum "Speak Now" de 2010. Así como ha ocurrido en las demás regrabaciones, Taylor Swift incluyó 6 "vault tracks", es decir, canciones que escribió en su momento para incluir en el álbum original pero no llegaron al corte final.

Una de ellas es "Foolish One" que al haberse estrenado hace menos de dos semanas es difícil considerarla "poco conocida". Sin embargo al ser inédita ha recibido menos reconocimiento que las demás pistas del álbum, pero se ha robado el corazón de quien le ha dado una oportunidad.

