La cantante estadounidense actualmente está presentando su gira The Eras Tour 2023 y los fanáticos de Taylor Swift quieren saber si visitará sus países.

La última vez que Taylor Swift estuvo en nuestro país fue hace 12 años en un crucero Royal Caribbean en Cozumel, México.

Taylor Swift no pudo realizar la gira de sus álbumes anteriores (Lover, Folklore y Evermore) debido a la pandemia del COVID-19. Sin embargo en The Eras Tour, presentará la recopilación de los álbumes que no habían sido presentados en vivo.

La gira de la cantante recién acaba de empezar en Glendale, Arizona, Estados Unidos.

Un viaje a través de su carrera

Así lo denomina la misma cantante y por ello el nombre de la gira ''The Eras Tour'', pues explica que es un viaje a través de cada etapa de su vida musical, iniciando con el country, cuando apenas tenía 13 años.

El concierto que protagoniza Swift abarca 44 canciones de su repertorio musical, dura 3 horas y ofrece un show espectacular donde se destaca por su talento escénico y performático.

Taylor en México

La cantante de ‘’Shake It Off’’ anunció su gira el año pasado, sin embargo, por algunos problemas que tuvo con la logística, sólo se saben las fechas y destinos de los conciertos en su país de origen, Estados Unidos.

De México, América Latina y el resto del mundo, se sabe poco, pues Taylor Swift aún no confirma los datos, pero los fans tienen la esperanza de que la celebridad por fin visite nuestro país.

