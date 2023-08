Este miércoles Taylor Swift finalizó su gira por Estados Unidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles y cerró a lo grande pues en pleno concierto le anunció a todos sus fans que la regrabación de 1989 (Taylor's Version) ya tiene fecha de estreno.

En su gira The Eras Tour, la cantante hace un paseo musical lo largo de todos sus álbumes y luego de haber tocado algunos de sus temas de 1989, se acercó al centro del escenario y le expresó a los asistentes que había estado trabajando en algo grande y en la pantalla que se encontraba a sus espaldas apareció la portada de su álbum.

"1989 (Taylor's Version) disponible el 27 de octubre", anunció.

En sus redes sociales, Taylor publicó la misma imagen que en su concietro en la que muestra la portada de la reedición de su álbum acompañada de un texto en el que expresaba lo mucho que le gustó regrabar este disco y lo significativo que es para ella, asimismo dio a conocer que contendrá 5 canciones inéditas:

“El álbum de 1989 cambió mi vida de innumerables formas. Para ser completamente honesta, esta es mi regrabación favorita porque las 5 Vault Tracks [las canciones inéditas] son increíbles. No me puedo creer que se quedaran fuera. Pero no por mucho tiempo".

Además informó a sus seguidores que ya pueden reservar 1989 (Taylor's Version) a través de su sitio oficial taylorswift.com

1989 Taylor Swift, ¿por qué es el álbum más esperado?

Este álbum debutó en 2014 y luego de su lanzamiento se convirtió en el más escuchado pues alcanzó los primeros lugares de plataformas musicales en pocos días. Con este material discográfico, Tylor obtuvo cinco discos platino y vendió alrededor de 5 millones de copias en solo 36 semanas.

