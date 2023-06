La fiebre por Taylor Swift en México ha llevado a los fans a intentar de todo para obtener un boleto para alguna de las cuatro fechas que ofrece la cantautora en Ciudad de México.

Pese a que Ticktmaster exigió un registro previo al inicio de la venta de boletos para alguno de los conciertos, hubo fans que estuvieron dispuestos a hacer de todo para obtener recursos para adquirir entradas para el Foro sol.

En redes sociales se viralizó la publicación de una mujer que se identificó como una verdadera "swiftie", palabra con la que se conoce a los fans de la cantante originaria de Pensilvania, Estados Unidos.

La usuaria que en redes sociales aparecía como Hazel Itzel escribió una publicación en la que aseguraba que estaba haciendo una colecta, dado que no cuenta con recursos debido a su emprendimiento.

La usuaria comentó que para ella sería un "sueño" conocerla y poner cantar sus canciones en alguno de los conciertos a realizarse entre el 24 y 27 de agosto en el Foro Sol.

"Por desgracia no tengo qué vender ni rifar :C pero con 5 pesitos que me den está bien se los justo que estaré eternamente agradecida. Me da vergüenza, es la primera vez que hago esto pero es que ES #TaylorSwift", publicó.

La publicación se viralizó en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron al fanatismo de la mujer: "No sé qué es más patético, si el hecho de limosnear para un concierto o que un cantante sea el 80% de tu vida".

"¡Qué propuesta tan original y tentadora! Seguro que tus followers están más que dispuestos a financiar tu estilo de vida", se lee.

Taylor Swift realizará cuatro conciertos consecutivos en el Foro Sol de Ciudad de México, entre el 24 y 27 de agosto. Es la primera vez que la intérprete de "Blank Space" y "Midnight Rain" se presenta en México.

En un principio la cantautora nacida en Pensilvania anunció tres fechas para conciertos en el Foro Sol, sin embargo, este lunes 12 de junio dio a conocer una fecha extra para el 27 de agosto.

MF