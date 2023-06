El próximo 7 de julio, Taylor Swift estrenará "Speak Now (Taylor's Version)", una regrabación de su álbum de 2010 "Speak Now" que incluye seis canciones extra y colaboraciones con Hayley Williams y Fall Out Boy.

La idea de volver a grabar sus primeros seis álbumes surgió a partir de que Scooter Braun adquiriera los derechos de las grabaciones originales de Taylor Swift; por lo tanto, la cantante está reestrenando los éxitos de sus primeros once años de carrera con la finalidad de que Braun no resulte beneficiado.

Las regrabaciones consisten en lanzar temas iguales a los originales, donde se percibe una mejor producción y una voz "más madura", pero en su mayoría sin alterar el producto original.

Por lo tanto, se espera que el próximo 7 de julio cuando se estrene "Speak Now (Taylor's Version)" Taylor Swift vuelva a estrenar la canción "Better Than Revenge" que ha sido criticada por muchos y considerada "misógina".

El próximo 7 de julio, Taylor Swift estrenará "Speak Now (Taylor's Version)". INSTAGRAM @TAYLORSWIFT

¿De qué trata "Better Than Revenge"?

"Better Than Revenge" está inspirada en la breve relación que Taylor Swift mantuvo con Joe Jonas. La canción está dedicada a Camilla Belle, quien fue pareja de Joe Jonas después de que éste terminara con Swift.

"Better Than Revenge" ha sido criticada actualmente debido a que a grandes rasgos, ataca a la actriz por "haberle robado a su novio". Sin duda una de las líneas más polémicas de la canción es "Ella no es una santa, ella no es lo que crees, es una actriz. Ella es mejor conocida por las cosas que hace en el colchón".

Aunque cuando fue estrenada hace casi 15 años no fue considerada polémica, los fanáticos de Taylor Swift consideran que cuando vuelva a ser estrenada este año podría generar polémica debido a los estándares actuales, y podría ser acusada de slut-shaming.

Los fanáticos se han preguntado en redes sociales si Taylor Swift cambiará la letra de la canción cuando la vuelva a estrenar.

Años después de haber estrenado dicha canción, Taylor pidió disculpas públicas y explicó que después de madurar entendió que "una persona no te puede robar a tu novio si él no está dispuesto a irse".

MR