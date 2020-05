Tapy Quintero apuesta por la banda

Conocer a fondo a la industria musical ha sido clave para el posicionamiento de Tapy Quintero como una de las voces promesas del regional mexicano, y aunque su principal escuela ha sido desde el hogar con el acompañamiento de su padre, el cantante Mario Quintero —líder de Los Tucanes de Tijuana—, Tapy apuesta por su propio estilo en los estudios de grabación y los escenarios para marcar una nueva ruta en la industria.

Con el lanzamiento de su más reciente canción “No vuelve a suceder”, Tapy Quintero reflexiona sobre su trayectoria, las dificultades que ha superado y cómo es que la originalidad de su voz le ha permitido abrirse camino no solo para dar un toque fresco al norteño, pues el concepto de banda es una inquietud que también le ha dado buenos resultados.

“Ha sido una tarea importante encontrar mi línea, mi esencia. Al principio inicié con la música norteña, con el acordeón y el bajo sexto, que me encantan, pero ahora llegó el momento con la banda. Le hablé a un amigo de Sinaloa que es productor, le pedí el favor para poder cuadrar esta canción y le dimos vida. Esta canción ya la tenía en norteña, con la compañía creemos que esto ayudaría mucho a mi carrera, le apostamos para ver cómo reacciona la gente”.

Tapy explica que ante la pandemia por el COVID-19, su gira internacional se ha visto suspendida, y aunque en Estados Unidos es donde ha impulsado su carrera al ser su lugar de residencia, explorar los escenarios mexicanos es su prioridad sabiendo el reto que representa luchar por en uno de los mercados más competitivos, por lo que reforzar su faceta compositor también es un as bajo la manga.

“Para mí nace orgánicamente componer y más ahora con este encierro lo primero que hago es agarrar mi guitarra, hago mis melodías y me encanta. Tengo la dicha de que muchos colegas me piden canciones, incluso, antes de cantar, ya repartía mis canciones a quienes me pedían, yo estoy agradecido con esos gestos para grabar mis temas. Me encanta componer, es una manera bonita de transmitir emociones”.

Orgulloso de su herencia

El cantante destaca que no le molestan las referencias que constantemente le hacen sobre su padre, Mario Quintero, a quien considera su mayor inspiración dentro y fuera de los escenarios, aunque reconoce que separar las cuestiones familiares y labores ha sido elemental para conquistar al público por su propia cuenta.

“No me molesta, me emociona que la gente me relacione, porque mi padre tiene una personalidad muy bonita. En el buen sentido me gusta, me ha abierto muchas puertas, nunca me he peleado porque digan que él es mi papá; yo sigo siendo guiado por él, estoy feliz de que esté muy activo en mi carrera y comprometido conmigo”.