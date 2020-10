Tapatío “reforzará” a la Premier League

El actor tapatío Cristo Fernández es parte del elenco de la serie de Apple TV+ “Ted Lasso”, una comedia deportiva protagonizada y desarrollada por Jason Sudeikis con la colaboración de Bill Lawrence, Joe Kelly y Brendan Hunt, la cual está basada en un personaje del mismo nombre que Sudeikis interpretó por primera vez en una serie de promociones para la cobertura de NBC Sports de la Premier League.

Cristo interpreta al futbolista “Dani Rojas”, un joven entusiasta y divertido al que le apasiona el balompié, tal y como a él le gusta en la vida real. En la “Perla Tapatía” Cristo fue parte del equipo Estudiantes Tecos y luego el destino lo llevó al cine y la televisión, profesión que también lo llena en todos los sentidos.

“Dani Rojas” es un jugador del AFC Richmond, inspirado en Javier Hernández y Raúl Jiménez, que es fichado para reforzar a la Premier League: “Me dieron el número 14”, comparte en entrevista.

Su paso en el futbol profesional

Cristo comenta que esta serie ha sido una gran oportunidad para él: “No solo por mis nuevos sueños y objetivos por el cine y la actuación, también es una revancha personal porque el futbol ha sido parte de mi vida desde chico; fue lo único que hice desde niño hasta que crecí: jugué profesional en Guadalajara en los Estudiantes Tecos, anduve en las superiores, luego varias terceras y segundas, jugué un rato en Estados Unidos y Puerto Rico. Entonces, el futbol y el deporte siempre fueron parte de mí. Yo estudié comunicación en la UNIVA, me separé un poco de esto y quién iba a decir que después la vida me iba a traer de vuelta al futbol y qué mejor que en una serie de esta magnitud con gente tan talentosa y buena onda”.

Cristo en la serie no tiene doble de acción, él se encargó de hacer las escenas en la cancha y adelanta que ya se anunció que habrá una nueva temporada que se rodará a inicios del próximo año y a él le gustaría que en esta vuelta se conozca más de su personaje, sus pasiones y la historia de dónde viene.

“Creo y considero que el futbol sí es esencial en la historia y el tema de la serie, pero no es como lo único, o lo más importante, hay muchos mensajes detrás, muchos valores universales de la amistad, del liderazgo, incluso hasta se combate al bullying con lo que revela ‘Ted’ de su vida. Es un mensaje muy bonito el que a lo mejor a veces no tenemos el conocimiento o experiencia en algo, pero si estamos dispuestos a aprender de los demás y fracasar e intentarlo, podemos ser buenos en eso que nos gusta y para mí eso es ‘Ted Lasso’. Me identifico con ese mensaje porque yo empecé tarde en la actuación y el cine, pero he tratado de enfocarme en lo que me gusta”.

¿Qué sigue para Cristo Fernández?

El histrión sabe varios idiomas, estudió una maestría en Artes Escénicas en el extranjero y está desarrollando una casa productora; hasta el momento ha creado cortometrajes, tiene uno que se llama “Intruso” con gente de Guadalajara y uno más que se llama “Jaguar”, también con equipo de la ciudad. Así mismo, grabará pronto una película en Sonora con la directora Caro Duarte y también está en desarrollo un largometraje multicultural entre Estados Unidos y México.