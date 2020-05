Sylvia Pasquel rompe cuarentena para ver a Silvia Pinal y la critican

A pesar de que las autoridades recomendaron no reunirse en la celebración del 10 de mayo, Sylvia Pasquel no hizo caso y viajó del lugar donde se encuentra en cuarentena para visitar a su famosa madre, Silvia Pinal, hecho que hizo que recibiera una dura crítica en un programa de televisión.

La actriz y también hija de Rafael Banquells platicó su "aventura" al programa "Venga la Alegría" luego de romper el confinamiento que piden las autoridades realizar durante la pandemia por el COVID-19 para no contagiar y no ser contagiado por el virus.

"Me vine en avión a México nada más vengo a estar con ella y me regreso a mi encierro en Acapulco", aseguró la actriz, no sin antes mencionar que lo hizo con todas las medidas de sanidad para no arriesgarse ni arriesgar a los demás.

"Voy a ver a mi mami. Obviamente con mi tapabocas y con todas las precauciones, la sana distancia". Además reveló que su familia también se juntó para pasar juntos dicha celebración a lado de la última diva del cine nacional.

"Me vine para pasar con ella este día tan especial, para que no se sintiera solita. Pero seguramente vendrá mi hermano, mi hija, todos con la sana distancia".

Sin embargo, el conductor Ricardo Casares criticó a Sylvia por realizar el viaje y exponer a su madre: "Subirse a un avión es muy arriesgado y además ella también está en una edad de riesgo".

jb