Verónica Castro, Yuri y Sylvia Pasquel conmemoran el Día de las Madres

En el marco del Día de las Madres, los artistas han aprovechado sus redes sociales para dedicar emotivos mensajes y compartir fotografías con las que recuerdan a las madres que ya partieron y a las que no pueden abrazar o felicitar en persona, ante el confinamiento por COVID-19.

La actriz Verónica Castro, quien en días recientes vivió el fallecimiento de su madre, publicó un video que Doña Socorro Castro compartió en vida: "Quisiera, de alguna manera, decir que estoy mucho muy agradecida con mis hijos, con todos, que nunca me han dado un dolor de cabeza, que todos han estudiado y han salido adelante. La verdad, estoy muy orgullosa de ellos".

Desde su espacio, la cantante mexicana Yuri felicitó a todas las madres y deseó que Dios les mande mucha salud y bendiciones en su día, en tanto que destacó que este Día de las Madres es diferente: "Lo más importante en este confinamiento este 10 de mayo, es que tus hijos, nuestros hijos y nuestras familias, nos den muchos abrazos y muchos besos, ese es el mejor regalo que nos podemos llevar en el corazón".

Yuri también compartió los regalos que le preparó su hija Camila en este día, además, con una serie de fotografías, videos y un texto breve, recordó a su madre Dulce Canseco, quien falleció en septiembre de 2015; "Porque siempre estás en mi corazón, bendigo a Dios por el día que decidió que fueras mi madre, te amo mamá. Le pido al Padre Celestial que te abrace y que te susurre al oído lo mucho que te extraño".

Por su parte, la actriz Sylvia Pasquel recalcó que es tiempo de regresarle a las madres, el cariño que brindan incondicionalmente: "Ser madre creo que es una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado a las mujeres. Ser madre representa muchas obligaciones, pero también muchas satisfacciones; ver crecer a nuestros hijos, abrazarlos, educarlos y darles todo nuestro amor".

Pasquel también dedicó un emotivo mensaje a su madre, la actriz Silvia Pinal, el cual acompañó con un video de momentos que ha compartido con ella: "Es una bendición que tú seas mi madre, pues tus abrazos son los que más me llenan el alma y el corazón ¡Hoy y siempre te celebro mi Diva preciosa! ¡Te amo infinitamente!".

La actriz y cantante Angélica María, madre de la también actriz Angélica Vale, precisó sobre el Día de las Madres; "Mis niños preciosos: Muchos besos y abrazos a todas las mujeres que, como yo, tienen el privilegio de ser madres. ¡Feliz día de las Madres! (¡Happy Mother´s Day!)".

En su espacio en redes sociales, la actriz mexicana Ana Martín dedicó las Mañanitas, interpretadas por Pedro Infante, a todas las madres, toda vez que publicó una fotografía de su abuela, en la que manifestó: "Fue la más tierna y dulce de todas las abuelitas y, a ellas, a las mamás de nuestros padres, les mando todo mi cariño en este Día de la Madre".

En la dedicatoria a su madre, Martín sostuvo: "Ella es mi mamá, Dina Solórzano. ¿A poco no era una mujer muy bella? Fue mamá muy joven y fue una buena mamá, como todas las madres. La extraño, pero sé que es un ángel que me cuida desde el cielo".

El actor y comediante, Eugenio Derbez en su característico humor precisó: "Me puse a arreglar mi closet durante esta cuarentena y vi que estoy rodeado de no sé cuántas madres. Miren estas tres que me encontré...", mensaje al que le siguieron registros fotográficos al lado de su mamá, la actriz Silvia Eugenia Derbez; de su esposa, la cantante Alessandra Rosaldo; y de su hija, la también actriz Aislinn Derbez.

Con temas como Señora, señora, de Denisse de Kalafe y Mamá, de la agrupación Timbiriche, el cantante mexicano Juan Solo realizó un video acústico de 45 segundos, el cual acompañó con el mensaje; "De niño chillaba con estas canciones en el festival de la escuela. Deseo que hoy llenen de besos a sus mamis (virtualmente los que no vivimos con ellas) y que les recuerden cuánto les aman... ¡Feliz día de las madres!".

