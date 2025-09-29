Lunes, 29 de Septiembre 2025

Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot del 29 de septiembre al 3 de octubre

Mhoni Vidente comparte las cartas mágicas del tarot que acompañarán a cada signo durante esta semana 

Por: Moisés Figueroa

Mhoni Vidente comparte las cartas mágicas del tarot que acompañarán a cada signo durante esta semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Aries

La carta de la Rueda de la Fortuna anuncia un ciclo de renovación. Es tiempo de dejar atrás lo que no funcionó y comenzar desde cero, construyendo un futuro sólido. Estos días marcarán un despertar de tu energía positiva, trayendo consigo transformaciones favorables en lo laboral y profesional.

Tauro

El Mundo te invita a mantener los pies en la tierra y avanzar con determinación hacia el futuro. El éxito está a tu alcance siempre que seas constante en tus proyectos. Evita que tu carácter impulsivo interfiera con tus metas.

Géminis

La Fuerza señala que tendrás la capacidad suficiente para enfrentar los retos que se presenten. Ignorar los problemas no es la solución; lo mejor será definir con claridad lo que necesitas para avanzar. Esta energía te respaldará en todo lo que emprendas.

Cáncer

El Emperador resalta que es momento de pensar y actuar en grande. No postergues tus planes, pues las energías están alineadas a tu favor. Se vislumbra un ascenso laboral acompañado de mejores ingresos.

Leo

El Carruaje indica que avanzas por el camino correcto, pero no debes confiarte demasiado. La perseverancia será clave, ya que el éxito está cerca. Pronto podrías hablar de ascensos y de mayor estabilidad económica.

Virgo

El Loco te impulsa a poner toda tu determinación en la búsqueda de tus metas. Esta carta anuncia que cualquier camino puede llevarte al éxito, siempre y cuando seas constante y refuerces tu preparación académica o profesional.

Libra

El As de Oros marca un periodo de gran fortuna y prosperidad. Es el momento ideal para realizar los cambios que te ayuden a crecer profesionalmente y consolidar tu patrimonio. Durante tus días de cumpleaños llegarán regalos inesperados que llenarán de alegría tu corazón. Solo cuida los excesos en comidas y celebraciones.

Escorpión

El Juicio te recuerda la importancia de poner en orden tus documentos personales y profesionales, como pasaporte, propiedades o trámites legales. También recibirás una invitación para viajar, experiencia que te traerá diversión y renovación.

Sagitario

El Sol te anima a mantener tu autenticidad, ya que esta actitud te abrirá puertas en el ámbito laboral y de negocios. Este periodo será muy productivo y lleno de cierres exitosos, aunque también demandará organización para que no te sientas saturado.

Capricornio

El Mago anuncia una etapa de cambios significativos en lo laboral. Es tiempo de tomar decisiones importantes que te permitan avanzar hacia un mejor puesto y mayores ingresos. Tu objetivo debe ser construir un patrimonio sólido.

Acuario

El Ermitaño anuncia un nuevo inicio en tu carrera profesional. Prepárate para los cambios que vienen, ya que impulsarán tu crecimiento. Sin embargo, analiza cuidadosamente cada propuesta antes de decidir, pues no todo será lo que parece.

Piscis

El Diablo señala una buena racha en juegos de azar o lotería, con la posibilidad de resolver asuntos económicos. Sin embargo, también te aconseja mantener precaución y alejarte de personas negativas que puedan frenar tu progreso profesional.

Con información de Mhoni Vidente

MF

