Super Bowl 2021: las polémicas opiniones sobre The Weeknd y el show de medio tiempo

Este domingo se llevó a cabo uno de espectáculos más esperados del año: el show del medio tiempo del Super Bowl 2021 y sin duda uno de los los escenarios más difíciles para los cantantes, que ha sido protagonizado por leyendas como Michael Jackson y Madonna.

Los ojos estuvieron directo a The Weeknd, artista que tomó la cancha del Raymond James Stadium de Tampa Bay y en donde Patrick Mahomes y Tom Brady buscarán escribir su nombre en la historia de la NFL, con el Vince Lombardi en disputa.

El cantante canadiense salió al escenario vestido de negro con un saco color rojo, vestuario característico de su último álbum "After Hours", e interpretó temas como "Starboy", "Earned it", "I feel it Coming" y "Save your tears".

Tras diversos rumores y expectativas, usuarios de las redes sociales dieron su opinión del show. Aunque hubo varios comentarios positivos, también hubo varios, sobre todo al término de la presentación, en el que se burlaron del esfuerzo del cantante y algunos usuarios señalaron que "dejó a deber".

Sin invitados

The Weeknd interpretó siete canciones en poco menos de quince minutos de presentación.

Contrario a los rumores que circularon los días previos, al músico no lo acompañaron invitados especiales. Los temas que entonó fueron "Starboy", "The Hills", "I Can't Feel My Face", "I Feel It Coming", "Save Your Tears", "Earned It" y "Blinding Lights". En cada tema la escenografía se fue modificando, en momentos con un constante trabajo de cámaras en la producción.

The Weeknd empezó su espectáculo desde la plataforma montada dentro del campo de juego del estadio, para después de un par de canciones pasar tras bambalinas y cantar "I Can't Feel My Face" acompañado por una decena de bailarines enmascarados (con el guiño a la canción y para adaptarse a los tiempos de contingencia sanitaria). En el cuarto tema The Weeknd volvió a la plataforma para un par de baladas y encaminarse al final de su show.