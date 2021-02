Como es tradición, este jueves se llevó a cabo la rueda de prensa del artista invitado a participar en el “show” de medio tiempo del Super Bowl que, para la edición 2021, será protagonizado por The Weeknd.

También usaremos el campo de juego de alguna manera, pero... será muy diferente

En un evento celebrado de manera virtual, debito a la pandemia por COVID-19, The Weeknd habló sobre lo que será el espectáculo que montará en el estadio Raymond James al medio tiempo del partido entre los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs.

Aunque no dio muchos detalles para "no arruinar la sorpresa", adelantó que debido al coronavirus, se construyó un escenario dentro del estadio por lo que no se parecerá a lo que se ha visto en otras ocasiones.

"Por seguridad construimos un escenario en el estadio, también usaremos el campo de juego de alguna manera, pero... será muy diferente".

Además, The Weeknd dijo que quiere "ser respetuoso con el público en casa", sabiendo que hay muchos niños que estarán mirando el encuentro, por lo que aunque seguirá contando la misma historia que ha mostrado en sus más recientes videos, no será tan violento o sangriento.

The Weeknd, ¿una buena elección?

The Weeknd fue anunciado en noviembre para protagonizar el “show” de medio tiempo del Super Bowl 2021, noticia que no fue muy bien recibida por los fanáticos. Sin embargo, hasta hace unas horas, el entusiasmo en las redes sociales ha ido en aumento por quienes intentan adivinar qué artistas acompañarán al cantante canadiense.

Abel Makkonen Tesfaye —nombre real del cantante— es conocido por sus éxitos recientes como “Blinding Lights” y “Heartless”, así como otros grandes lanzamientos como “Call Out My Name”, “Starboy”. “I Feel It Coming” (con Daft Punk), entre otros.

The Weeknd también sorprendió al interpretar en español el tema “Hawái”, de Maluma.

El Super Bowl 2021 se celebrará el próximo 7 de febrero en el Raymond James Stadium de Tampa Bay.

AC