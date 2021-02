The Weeknd anuncia gira mundial "The After Hours Tour" para el 2022

A unos días de su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 2021, The Weeknd anunció su gira mundial "The After Hours" que comprende algunos lugares de Estados Unidos, Canada y Europa.

Este miércoles Abel Makkonen, nombre del cantante canadiense, compartió el póster del tour con los nombres de los lugares que visitará el próximo año.

El tour comenzará el 14 de enero en Vancouver y finalizaría el 1 de mayo en Tacoma, Washington.

TWITTER

Tras el anuncio, usuarios reaccionaron con emoción incluso muchos pidieron más información sobre la venta de boletos y algunos reclamaron y criticaron que el cantante no tomó en cuenta a América Latina para la gira.

"The After Hour" es el cuarto álbum más reciente de The Weeknd, en él se desprenden canciones como "Heartless", "Blinding Lights", "In Your Eyes" y "Save Your Tears", y los dos primeros encabezaron el Billboard Hot 100 de EE. UU. Y recibieron la certificación de platino.

TWITTER

TWITTER

Se prepara para el Super Bowl 2021

The Weeknd será el protagonista del medio tiempo del Super Bowl 2021, la fiesta máxima de NFL onde Kansas City Chiefs se enfrentarán a Tampa Bay Bucaneers en el estadio Raymond James de Tampa el próximo 7 de febrero.

Hace algunos días surgieron rumores que el cantante de "I Feel It Coming" estaría acompañado del dúo frances Daft Punk, Ariana Grande y Kendrick Lamar, sin embargo esta noticia no ha sido confirmada.

JB