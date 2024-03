El próximo domingo 10 de marzo en punto de las 5 de la tarde de la hora del centro, comenzará la ceremonia de entrega de los premios Oscar en su edición número 96. En esta edición del 2024, el encargado de conducir la fiesta será una vez más Jimmy Kimmel. La favorita es muy clara: "Oppenheimer" de Christopher Nolan es la película con más nominaciones para la noche y la que más premios ha acumulado en el resto de entregas en las que ha participado. Sin embargo, el interés de saber cuántos premios le logrará arrebatar "Pobres criaturas" de Yorgos Lanthimos sigue vigente.

Si no has visto a todos los nominados aún estás a tiempo de quemar tus retinas con algunas jornadas de visión maratónicas. Algunas de las películas se encuentran en cines, no obstante, hay unas cuantas que puedes ver desde la comodidad de tu casa, en caso de que cuentes con subscripción. Revisa cuáles son.

Netflix

Maestro - Nominada a Mejor película, Mejor actor, Mejor actriz, Mejor Guion original, Mejor fotograía, Mejor sonido y Mejor maquillaje y peluquería

- Nominada a Mejor película, Mejor actor, Mejor actriz, Mejor Guion original, Mejor fotograía, Mejor sonido y Mejor maquillaje y peluquería Rustin - Nominada a Mejor actor

- Nominada a Mejor actor Nyad - Nominada a Mejor actriz y Mejor actriz secundaria

- Nominada a Mejor actriz y Mejor actriz secundaria La sociedad de la nieve - Nominada a Mejor película internacional y Mejor maquillaje y peluquería

- Nominada a Mejor película internacional y Mejor maquillaje y peluquería El Conde - Nominada a Mejor fotografía

- Nominada a Mejor fotografía American Symphony - Nominada a Mejor canción

- Nominada a Mejor canción Nimona - Nominada a Mejor película de animación

- Nominada a Mejor película de animación La memoria infinita - Nominada a Mejor película documental

Star+

Resistencia - Nominada a Mejor sonido y a Mejores efectos visuales

- Nominada a Mejor sonido y a Mejores efectos visuales Flamin' Hot: El sabor que cambió la historia - Nominada a Mejor canción

- Nominada a Mejor canción Bobi Wine: The people’s persident - Nominada a Mejor película documental

Apple Tv

Napoleon - Nominada a Mejor diseño de producción, Mejor vestuario y Mejores efectos visuales

- Nominada a Mejor diseño de producción, Mejor vestuario y Mejores efectos visuales Los asesinos de la Luna de las flores - Nominada a Mejor película, Mejor dirección, Mejor actriz, Mejor fotografía, Mejor montaje, Mejor banda sonora, Mejor diseño de producción, Mejor vestuario y Mejor canción

Prime Video

Golda - Nominada a Mejor maquillaje y peluquería

Disney+

Guardianes de la galaxia Vol. 3 - Nominada a Mejores efectos visuales

- Nominada a Mejores efectos visuales Elemental - Nominada a Mejor película de animación

Max

Spider-Man: Cruzando el multiverso - Nominada a Mejor película de animación

- Nominada a Mejor película de animación Barbie - Nominada a Mejor película, Mejor actor de reparto, Mejor guion adaptado, Mejor diseño de producción, Mejor vestuario, Mejor canción en doble ocasión

