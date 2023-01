A través de su cuenta de TikTok, el famoso actor juvenil Noah Schnapp, de la serie “Stranger Things”, de Netflix, compartió un peculiar mensaje para confirmar sus preferencias sexuales, al indicar públicamente que es gay.

En un breve video, el histrión que ha dado vida a “Will Byers”, en la serie impulsada por Netflix, no solo se sinceró con los más de 31 millones de seguidores que tiene en TikTok, pues también relató con humor cómo es que su familia reaccionó ante su confesión, logrando una respuesta que no esperaba en lo absoluto.

“Cuando finalmente les dije a mis amigos y familiares que era gay después de tener miedo en el clóset durante 18 años y todo lo que dijeron fue: ‘lo sabemos’”, escribió el actor haciendo también referencia a su personaje en “Stranger Things”, es decir “Will”, quien en la historia ha revelado sutilmente sus sentimientos hacia su mejor amigo “Miker Wheeler”, señalando que “Supongo que me parezco más a Will de lo que pensaba”.

Con esta confesión, Noah Schnapp ha generado más de un millón de reacciones a su video que ya supera los cuatro millones de visualización. Entre los comentarios de sus fans destacan las muestras de apoyo que celebran que el actor no se sienta presionado hacia las críticas y prejuicios sociales, además las cuentas oficiales de Nextlix, Netflix Brasil, Netflix Latinoamérica también se han sumado la conversación del post compartiendo emojis de corazón y puntualizando “Nowah, no estoy soportando. Te quiero mucho”.

A través de sus redes sociales como TikTok, Noah suele compartir su día a día fuera de los estudios de grabación, teniendo una media de 10 millones a más de 115 millones de reproducciones por video.