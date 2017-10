“Stranger Things 2”, regresa el terror a Hawkins

Este 27 de octubre se estrena la segunda temporada de una de las series más exitosas de la plataforma Netflix —“Stranger Things” —; hace unos días se reveló el tráiler final de la nueva emisión y las emociones siguen al borde para los fanáticos de este programa, porque después de una larga campaña de publicidad, se sabe que se integran nuevos personajes, habrá sorpresas y queda pendiente saber qué sucedió con “Eleven” (Millie Bobby Brown) y también qué es lo que está atormentando a “Will Byers” (Noah Schnapp) después de su rescate, tras haber sido abducido.

La nueva temporada se sitúa un año después de los sucesos ocurridos en Hawkins, Indiana, en 1984, con nuevos escabrosos sucesos que sacudirán al poblado y que pondrán a prueba la amistad entre “Mike” (Finn Wolfhard), “Dustin” (Gaten Matarazzo), “Lucas” (Caleb McLaughlin), “Eleven”, “Will” y una nueva amiga “Max” (Sadie Sink). Todo comenzará con la celebración de Halloween y a partir de ahí, ya nada será igual. El otro actor que se integra a la serie es Dacre Montgomery, quien tendrá más interacción con los personajes adolescentes a cargo de Natalia Dyer, Charlie Heaton y Joe Keery.

En entrevista, Gaten, Finn y Caleb conversan sobre las emociones que surgen tras esta segunda temporada, donde comparten que los fans se van a sentir muy satisfechos con el resultado, pues confían en que lo que se escribió será aún más impactante que con la primera entrega, por lo que no se sienten tan nerviosos de cómo el público reciba esta nueva historia: “Honestamente no estoy nervioso, sé que a la gente le va a gustar mucho, porque estamos seguros de ello, lo sabemos, durante los ochos meses que rodamos la temporada todo ha sido encantador”.

La propia competencia que tienen es con ellos mismos, dice Caleb, porque el año pasado cuando se estrenó la serie, no había un producto similar en la televisión. Entonces, no tenían manera de compararse con nadie, ahora que ya hay una nueva temporada, la crítica es de ellos, para sí mismos. “Esto es de locos, porque la primera temporada fue novedosa y no había competencia, la serie no tenía con quién competir, sólo con ella misma. Estamos seguros que la gente va a amar las cosas que vienen y los nuevos personajes”.

Gaten por su parte, cree que la segunda temporada será mucho mejor que la primera. “Sí hay nervios, pero la gente de la serie está segura con lo que se escribió, y yo creo que estos nervios es porque no sabemos cuál va ser la reacción de cada uno de los fans, pero yo quiero creer es que mejor que la primera temporada, es mi opinión. Yo sí estoy nervioso, pero muy confiado en lo que ha sido escrito, lo que leí es excepcional”.

Buena base de fans

Cabe señalar que cuando estos chicos viajaron a México para realizar estas entrevistas, su visita al país causó una gran conmoción entre los fans y el público en general. Por ello, Finn, Gaten y Caleb agradecen el cariño de la gente de América Latina, saben que es uno de los públicos más fieles. Recordó Caleb que cuando subió a su Instagram una foto con la bandera de México, de inmediato los seguidores se le multiplicaron y comenzaron a responderle en español, ese mismo cariño también lo ha sentido en Brasil donde también tiene muchos seguidores.

Están creciendo

Haciendo alusión al nombre de la serie, para los protagonistas que comenzaron en el proyecto siendo niños y que ahora están entrando a la adolescencia, las cosas extrañas que a ellos les ha pasado con este fenómeno que resultó “Stranger Things”, es la fama, coinciden, han dejado de ser niños de una vida común para convertirse en estrellas de la televisión y el cine, pue además, ahora son llamados a diversas producciones; por ejemplo, Finn formó parte del remake de “It” y Gaten ha participado en comerciales y videos como el reciente de Katy Perry, “Swish Swish”.

Aunque se ven más grandes que cuando inició la serie, que se situó en 1983, en la nueva entrega sólo se verá un año después —1984— por lo que aunque los rasgos físicos se notan más, al interior del contexto de la historia, no han crecido mucho.

“En la serie crecimos un año, la temporada comienza un año después de lo sucedió, se desarrolla en este pueblo de Indiana. Ahora los personajes estamos lidiando con lo que sucedió un año atrás, las cosas ya no pueden ser como lo fueron antes, estamos tratando de entender por qué paso esto y qué está pasando con ‘Will’”, explica Finn.

“Es muy ‘cool’ la manera del desarrollo de cada uno de los personajes, porque la temporada pasada vimos cómo estos niños se están convirtiendo en adolescentes y los jóvenes en adultos. En la temporada dos habrá más desarrollo de todos los personajes, especialmente con mi personaje ‘Dustin’ que es una pieza importante, hace una gran interacción… Lo que queremos decir es que crecemos con los personajes”, dice Gaten, quien aunque no adelanta gran cosa de lo que viene en los nuevos capítulos, asegura que la pandilla tendrá que luchar por mantenerse unida.

“Nuestros personajes se mantendrán lo más juntos posible, pero también siento que todos emocionalmente están divididos, tratan de seguir sus caminos, pero de diferentes maneras, pero la dinámica del grupo será como solía serlo”.

“Eleven” y “Will” no interactuaron casi nada en la primera temporada, y ahora queda la puerta abierta para conocer cómo convivirán en la serie. “Mi personaje sigue buscando a ‘Eleven’, no físicamente, pero sí emocionalmente, porque sabe que está en algún lugar y no se va rendir”, dice Finn.

PARA FANS

Amantes de los ochentas

“Stranger Things” se realiza en el contexto de la época de los ochenta, y si bien Gaten, Caleb y Finn son niños que nacieron ya en la segunda década del 2000, saben que la cultura pop se extendió más aún con la llegada de esta década del inicio de los videojuegos. “Me gustan los ochentas, son la base de este siglo, fue una gran década para la música y la moda”, indica Finn. Incluso, a los tres les encantaría trabajar con Steven Spielberg, uno de los más grandes genios de esa época que hizo muchos clásicos de ciencia ficción.