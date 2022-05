Star+ lanza tráiler de "Orgullo y Seducción"; mira cuándo se estrena

Star+ reveló la fecha de estreno y el tráiler oficial de “Orgullo y Seducción”, la nueva película de Seachlight Pictures, dirigida por Andrew Ahn con guion de Joel Kim Booster.

La película se estrenará en Star+ México el próximo 3 de junio.

Star+: ¿De qué trata “Orgullo y Seducción”?

Localizada en un destino de vacaciones gay cerca de Long Island en Nueva York, “Orgullo & Seducción” es una comedia romántica moderna que muestra una mirada diversa y multicultural del mundo queer.

Inspirada en los dilemas atemporales del clásico “Orgullo y prejuicio” de Jane Austen, la historia gira en torno a dos mejores amigos (Joel Kim Booster y Bowen Yang) que deciden emprender una legendaria aventura de verano con la ayuda de un vino rosado barato y su grupo de amigos eclécticos.

El elenco lo conforman Joel Kim Booster (The Other Two, Big Mouth), Bowen Yang (Saturday Night Live), nominado al premio Emmy®, Margaret Cho, Conrad Ricamora, James Scully, Matt Rogers, Tomas Matos , Torian Miller, Nick Adams, Zane Phillips, Michael Graceffa, Peter Smith y Bradley Gibson. A partir de un guión de Joel Kim Booster, la película es producida por Tony Hernandez, John Hodges y Brooke Posch de JAX Media, y fue filmada en Pines, Nueva York.

FS