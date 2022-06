Star+: Todos los estrenos de la plataforma para junio del 2022

Con novedades durante toda la semana, Star+ presenta una propuesta única de deportes y entretenimiento general para el público adulto y amantes del deporte, incluyendo estrenos exclusivos de aclamadas series, películas y comedias animadas.

Los lanzamientos de junio incluyen nuevas temporadas de “The Orville: Nuevos horizontes”, “Love, Victor”, “American Crime Story: Impeachment”, “Only Murders in the Building” y “Family Guy”, nuevas series como “Queens” y “Single Drunk Female”, la nueva producción original latinoamericana “El galán. La TV cambió, él no”, además del estreno de películas como “Orgullo y seducción”, y el especial “The Kardashians: A Robin Roberts Special”.

THE ORVILLE: NUEVOS HORIZONTES

Estreno de la tercera temporada (un episodio por semana)

Jueves 2 de junio, exclusivamente en Star+

Ambientada 400 años en el futuro, la tercera temporada de la épica serie de aventuras espaciales de Seth MacFarlane, encuentra a la tripulación de Orville U.S.S. continuando con su misión de exploración, mientras navegan tanto por los misterios del universo como por las complejidades de sus propias relaciones interpersonales.

Temporadas 1 y 2 (completas) ya disponibles en Star+

LOVE, VICTOR

Estreno de la tercera temporada (completa)

Miércoles 15 de junio, exclusivamente en Star+

En esta temporada, Victor comienza un viaje de autodescubrimiento, no solo para decidir con quién quiere estar, si no, quién quiere ser. Con planes en mente para cuando finalicen la escuela secundaria, Victor y sus amigos se enfrentan a nuevos problemas que deberán resolver para tomar las mejores decisiones para su futuro.

Temporadas 1 y 2 (completas) ya disponibles en Star+

AMERICAN CRIME STORY: IMPEACHMENT

Estreno de la tercera temporada (completa)

Miércoles 22 de junio, exclusivamente en Star+

"American Crime Story: Impeachment" es la tercera temporada de la galardonada franquicia “American Crime Story” que se centra en eventos épicos de la historia de Estados Unidos. Compuesta por diez episodios de una hora, esta entrega examina la crisis nacional que condujo al primer juicio político de un presidente de los Estados Unidos en más de un siglo, a través de los ojos de las mujeres que protagonizaron los hechos: Monica Lewinsky, Linda Tripp y Paula Jones. Las tres se convirtieron en el centro de atención del público durante una época de rencor partidista corrosivo, políticas sexuales erráticas y un panorama mediático cambiante

Las temporadas 1 y 2 (completas) también estarán disponibles a partir del 22 de junio en Star+

ONLY MURDERS IN THE BUILDING

Estreno de la segunda temporada (un episodio por semana)

Martes 28 junio, exclusivamente en Star+

En la segunda temporada de la exitosa serie original de Star+, luego de la impactante muerte de Bunny Folger, la presidenta de la junta del Arconia, Charles (Steve Martin, “El padre de la novia”), Oliver (Martin Short, “The Morning Show”) y Mabel (Selena Gomez, “Los muertos no mueren”), trabajan enérgicamente para desenmascarar al asesino. Pero se producen tres (desafortunadas) complicaciones: el trío queda públicamente implicado en el homicidio de Bunny, se convierten en el tema central del podcast de la competencia y tienen que lidiar con un grupo de vecinos de Nueva York que piensan que ellos son los asesinos.

Temporada 1 (completa) ya disponible en Star+

QUEENS

Estreno de la primera temporada (completa)

Miércoles 1 de junio, exclusivamente en Star+

“Queens” sigue a cuatro mujeres de 40 años que se reúnen con la oportunidad de recuperar la fama que tenían en los años 90 cuando eran leyendas en el mundo del hip-hop. La serie cuenta con música original interpretada por las protagonistas.

SINGLE DRUNK FEMALE

Estreno de la primera temporada (completa)

Miércoles 22 de junio, exclusivamente en Star+

Un colapso público obliga a Samantha Fink, una veinteañera con problemas con el alcohol, a regresar a casa con su autoritaria madre, Carol. Rodeada de todos los desencadenantes que la hicieron beber, Sam intenta superarse y descubrir su mejor versión.

EL GALÁN. LA TV CAMBIÓ, ÉL NO

Estreno de la primera temporada (completa)

Miércoles 8 de junio, exclusivamente en Star+

La serie transcurre 30 años después del momento de gloria del ex actor Fabián Delmar, quien supo alcanzar enorme fama como protagonista de la telenovela de los 90 “Serás mía”. Luego de pasar los últimos quince años embarcado en altamar como animador de un crucero, regresa a México decidido a reconquistar el espacio perdido en la gran industria de la TV. Para el ex galán, sin embargo, no será sencillo hallar un lugar en este mundo muy distinto de aquel que lo encumbró. Repartiendo su tiempo entre castings fallidos y shows patéticos, donde se cruza con estrellas reales de la televisión mexicana, Fabián se encuentra tironeado por dos fuerzas opuestas: por un lado, el anhelo de fama que lo enfrentará a una poderosa ejecutiva de la TV, dueña de un secreto clave en su vida; por otro, la posibilidad de un cambio radical, encarnado en una mujer que acaba de conocer.

FAMILY GUY

Estreno de los diez primeros episodios de la vigésima temporada

Miércoles 8 de junio, exclusivamente en Star+

“Family Guy” continúa entreteniendo con humor ácido, parodias, su espectacular animación y música original. Desde su debut, la serie ha alcanzado un estatus de culto entre los/as fans, y su estrella emergente, un bebé que habla, se ha convertido en uno de los personajes animados más grandes de la televisión.

ORGULLO Y SEDUCCIÓN

Viernes 3 de junio

Localizada en un destino de vacaciones gay cerca de Long Island en Nueva York, “Orgullo y seducción” es una comedia romántica moderna que muestra una mirada diversa y multicultural del mundo queer. Inspirada en los dilemas atemporales del clásico “Orgullo y prejuicio” de Jane Austen, la historia gira en torno a dos mejores amigos (Joel Kim Booster y Bowen Yang) que deciden emprender una legendaria aventura de verano con la ayuda de un vino rosado barato y su grupo de amigos eclécticos.

ACTIVIDAD PARANORMAL: VÍNCULOS FAMILIARES

Viernes 10 de junio

Un documentalista sigue a una mujer que se dirige a una aislada comunidad amish con la esperanza de reconectarse con sus raíces. Sin embargo, algunas situaciones perturbadoras la llevan a pensar que la comunidad podría estar escondiendo algo siniestro.

CRUSH

Viernes 17 de junio

Cuando una joven aspirante a artista se ve obligada a unirse al equipo de atletismo de su escuela secundaria, lo usa como una oportunidad para perseguir a la chica de la que ha estado enamorada desde hace mucho tiempo. Pero pronto se enamora de una compañera de equipo inesperadamente y descubre cómo se siente el amor verdadero

LAS ROJAS

Viernes 17 de junio

En un recóndito campamento en las montañas, Carlota (Mercedes Morán), una prestigiosa paleontóloga, hace años guarda un secreto: los restos fósiles de un hipogrifo, un animal mitológico mitad ave y mitad león, del que nadie tiene certeza de su existencia, están resguardados en un santuario que Carlota cuida con infinito celo. Constanza (Natalia Oreiro), una joven paleontóloga enviada por la fundación que financia el proyecto, debe supervisar los trabajos de Carlota. Recién llegada a un territorio que le resulta tan ajeno como hostil, Constanza pone en duda la veracidad del hallazgo y la transparencia en el manejo de los fondos destinados para la investigación. Las dos mujeres están en pie de guerra, esperando cada una un paso en falso de la otra, pero la aparición de Freddy (Diego Velázquez), colega y rival de Carlota, obliga a las mujeres a unir fuerzas: Freddy quiere apoderarse del hallazgo académico, además de otras oscuras intenciones que involucran la explotación del territorio y sus recursos.

YO NENA, YO PRINCESA

Martes 24 de junio

Esta es la historia de Gabriela, madre de mellizos. Una de ellas, Luana, a quien le asignaron el género varón cuando nació, a temprana edad se identifica como niña. Antes de poder expresarlo libremente atraviesa una etapa de profunda angustia. Luego de esto, la interrelación con su familia, la escuela, el sistema de salud y toda la sociedad, oscilan entre el desentendimiento y la comprensión, entre el rechazo y la aceptación, y generan en Gabriela un cúmulo de estados emocionales, que intentará resolver.

THE KARDASHIANS: A ROBIN ROBERTS SPECIAL

Martes 10 de junio

Una serie de fotos y videos caseros brindan una mirada íntima a la familia Kardashian. Durante quince años, Estados Unidos vio cómo esta familia compartía su vida privada con el público a través de los reality shows, redefiniendo el mundo de las celebridades, estableciendo nuevos estándares de belleza y dominando la cultura pop. En este especial se explora la dinámica familiar entre las mujeres, el ascenso de su empresa, la tensión entre mantener la privacidad y crear un reality show de primer nivel, y cómo los miembros más jóvenes de la familia navegan por la fama de manera diferente.

AC