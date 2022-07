Only Murders in the Building, la exitosa serie de comedia que estrena nuevos episodios de su segunda temporada cada martes en Star+, producida por 20th Television y protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez ha sido renovada para una tercera temporada.

Only Murders in the Building. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

Only Murders in the Building es de los co-creadores y escritores Steve Martin y John Hoffman. Martin y Hoffman están a cargo de la producción ejecutiva junto a Martin Short, Selena Gomez, el creador Dan Fogelman y Jess Rosenthal.

En esta segunda temporada, luego de la impactante muerte de Bunny Folger, la presidenta de la junta del Arconia, Charles, Oliver y Mabel, trabajan enérgicamente para desenmascarar al asesino. Pero se producen tres -desafortunadas- complicaciones: El trío queda públicamente implicado en el homicidio de Bunny, se convierten en el tema central del podcast de la competencia y tienen que lidiar con un grupo de vecinos de Nueva York que piensan que ellos son los asesinos.

Con información de The Walt Disney Company México.

