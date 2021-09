A pesar de que Star+ (Star Plus) es una plataforma recién llegada a México y Latinoamérica como un complemento independiente de Disney+ (Disney Plus), el servicio no se queda atrás con los estrenos que trae cada semana.

De acuerdo con Star Plus, esta semana los suscriptores podrán disfrutar de las siguientes series, películas y especiales.

Star Plus: Estrenos del 21 de septiembre

“Y: The Last Man” (Episodio 1 a 4)

“Only murders in the building” (Episodio 5 y 6)

“American Horror Story” (Temporada 10, cap. 5)

“The Walking Dead” (Temporada 11. Cap. 4 y 5)

“No fue mi culpa: México” (Temporada 1)

“Feyenoord: El equipo desde adentro” (Episodio 3)

“Pose” (Temporada 3)

“The Damelio Show” (Temporada 1)

“Brickleberry” (Temporada 1 a 3)

“Perdida” (PELÍCULA)

“Fuego contra fuego” (PELÍCULA)

“Philomena” (PELÍCULA)

“Esto no es Berlín” (PELÍCULA)

“Purity” (PELÍCULA)

“No te olvides de mi” (PELÍCULA)

“La noche más oscura” (PELÍCULA)

“The Sapphires” (PELÍCULA)

“Enamorándome de mi ex” (PELÍCULA)

“Hulk” (PELÍCULA)

“Rápidos y Furiosos: Sin Control” (PELÍCULA)

“Viudas” (PELÍCULA)

Más estrenos

Si esto no es suficiente para ti, también puedes consultar la lista de estrenos de Disney+ y haz planes para maratonear esta semana.

AC