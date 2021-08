La serie original de Star+ rodada en México "No fue mi culpa" se estrenará en la plataforma el próximo 17 de septiembre, luego de la llegada del servicio a la región el 31 de agosto. Con ello, la producción se convertirá en la primera con sello local que llegará a la plataforma.

De acuerdo con Disney, “No fue mi culpa” está inspirada en hechos reales sobre la violencia de género, que es contada a través de diferentes mujeres de diversas edades, clases sociales y lugares de origen.

La serie de Star+ tendrá un total de 10 episodios de 45 minutos y es protagonizada por Paulina Gaitán, Damián Alcázar, Raúl Méndes, Giovanna Utrilla, Gonzálo Vega Jr. y Vicky Araico, entre otros.

Star+: ¿De qué trata “No fue mi culpa”?

En una era marcada por el empoderamiento femenino y a través de una temática real y relevante, “No fue mi culpa México” narra un nuevo caso en cada episodio unitario, al tiempo que presenta una historia central que atraviesa toda la serie: la investigación que lleva adelante Mariana (Paulina Gaitán) sobre la misteriosa desaparición y posterior muerte de su hermana Lili (Giovanna Utrilla).

El póster oficial de "No fue mi culpa" en Star+. CORTESÍA / Star+

Mariana tiene que enfrentar la peor tragedia de su vida cuando su hermana menor, a quién educó como una hija desde que quedaron huérfanas, desaparece misteriosamente una noche sin dejar rastro. Dos años más tarde, Mariana encuentra el cadáver de Lili y, desde ese momento, no descansará hasta saber la verdad: quién mató a su hermana y qué pasó con ella durante esos dos años. En su camino no solo descubrirá que ella forma parte de las aterradoras estadísticas de un país que no logra controlar los feminicidios, sino que, además, puede ayudar a otros y que su hermana ha dejado una importante herencia que podría devolverle la fe.

Mariana se cruzará con personas como Pedro (Damián Alcázar), padre de dos hijas desaparecidas, y Beatriz (Vicky Araico), madre de una hija que se ha fugado con un traficante de drogas, con quienes compartirá el dolor provocado por la violenta pérdida de seres queridos y la arrolladora convicción de llegar al fondo de las historias trágicas que los atraviesan. Paralelamente, también se encontrará con Santos (Raúl Méndez), el comandante de la Fiscalía de Personas Desaparecidas cuya empatía con la protagonista lo llevará a replantearse su responsabilidad en el mundo.

Según Star+, cada uno de los episodios, desarrolla una historia unitaria de una víctima de feminicidio o violencia de género.

