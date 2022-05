Star+: "Depredador: La presa" ya tiene fecha de estreno; mira cuándo

Star+ (Star Plus) reveló este martes la fecha de estreno de "Depredador: La presa", dirigida por Dan Trachtenberg y basada en la exitosa franquicia.

De acuerdo con 20th Century Studios, esta nueva película estrenará en la plataforma de Star+ el próximo 5 de agosto del 2022.

Star+: ¿De qué trata "Depredador: La presa"?

Ambientada hace 300 años en la "Nación Comanche", esta nueva entrega nos adentrará en la historia de "Naru", una joven guerrera que se crió a la sombra de algunos de los cazadores más legendarios que deambulan por las "Grandes Llanuras"

Star+ destaca que este personaje protegerá a su gente luego de que el campamento se siente amenazado por un depredador alienígena con un arsenal técnicamente avanzado.

El elenco de "Depredador: La presa" está conformado por Patrick Aison ("Jack Ryan", "Treadstone") y producida por John Davis ("Jungle Cruise", "The Predator") y Jhane Myers ("Monsters of God"), con Lawrence Gordon ("Watchmen"), Marty Ewing ("It: Chapter Two"), James E. Thomas, John C. Thomas y Marc Toberoff ("Fantasy Island") como productores ejecutivos.

PC.