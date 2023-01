La comunidad LGBTIQ ha tenido una gran influencia en la música y esto también ha impactado en la cultura en general. Cada vez hay más artistas que se atreven a compartir su verdadero yo, tanto en el escenario como fuera de él. Por ello, el pasado 24 de enero Spotify lanzó “Glow”, un programa de música a nivel global que tiene como objetivo celebrar y amplificar el trabajo de artistas y creadores LGBTIQ ; voces que históricamente han sido marginadas.

“Glow” nace para reafirmar el compromiso de Spotify por lograr una equidad en el audio. Durante este lanzamiento, Spotify estará trabajando con 11 artistas entre las que destaca la multi nominada al Latin Grammy 2022, Bruses, como la única artista mexicana y que cuenta con 1.6 millones de oyentes mensuales en Spotify. También forman parte de esta iniciativa Villano Antillano, Sam Smith, Arlo Parks, Jean Seizure, Joesef, Leland, Liniker, Natalia Lacunza, Pabllo Vittar y Tove Lo.

“Sabemos que a muchos artistas solamente se les pide que hagan campañas en junio, que es el mes del Orgullo. Y luego llega el 1 de julio y ya no hay trabajo. El apoyo performativo reduce al artista a su identidad. Si solo les pides a los artistas que se movilicen durante el mes del Orgullo, les estás pidiendo que ofrezcan esta versión encasillada y performativa de sí mismos. Para algunos artistas, su identidad es crucial para su trabajo, ¿verdad?; impulsa su escritura, su arte. Pero para otros artistas, sólo sucede que casualmente son miembros de la comunidad LGBTIQ y, aun así, deberían recibir el apoyo que los artistas LGBTIQ requieren. Y sabemos que nosotros, en Spotify, tenemos la responsabilidad, al ser la plataforma más grande de audio musical en el mundo, de llenar esos vacíos”, comentó Caleb Derry, manager asociado de marketing en música para Spotify.

Dentro de la plataforma de Spotify, ahora está el hub de “Glow” que sirve como un espacio dedicado a destacar la oferta de audio de voces LGBTIQ para oyentes queer y aliados. Allí los usuarios pueden encontrar la playlist oficial de “Glow” que, hasta el momento, cuenta con más de 800 mil me gusta y se actualizará mensualmente.

Esta iniciativa amplificará las creaciones de estos 11 artistas durante el año dentro del hub de “Glow”. Así como en vallas publicitarias en todo Estados Unidos y, por supuesto, de otras formas. Es un programa 360 grados que ofrece servicios editoriales y de asociación, apoyo de marketing y donaciones benéficas a organizaciones como QORDS, Astrea, Black Trans Femmes In The Arts, ChamberQueer, Allgo, It Gets Better, Youth Music y Casa Chama.

MF