Spotify anuncia playlist exclusiva de Paul McCartney

De manera exclusiva, Spotify lanzó "Paul McCartney & Spotify Singles: Under The Staircase", una playlist de grabaciones de audio y video donde el artista interpreta las canciones de su más reciente álbum "Egypt Station".

La íntima sesión, que tuvo lugar en los estudios Abbey Road en la ciudad de Londres, fue organizada por Spotify.

Bajo la supervisión del productor Giles Martín, hijo del "quinto beatle", Sir George Martin, la sesión contó con un gran repertorio de canciones emblemáticas de The Beatles y Wings, de acuerdo a un comunicado.

El cantante también interpretó canciones de su último álbum en solitario "Egypt Station". Al evento asistieron alrededor de 150 fans de McCartney de todo el mundo, amigos cercanos al artista y su familia.

Personalidades como Stormzy, Kylie Minogue, Amy Schumer, Johny Depp y Orlando Bloom se dieron cita en el lugar.

La plataforma de streaming ofrece a los fanáticos la oportunidad de escuchar y sentirse parte de esta sesión con esta nueva "playlist", la primera de audio y video.

La lista está conformada por 17 canciones y un largometraje del concierto que consta de 34 videos, que capturaron los momentos más especiales de la sesión.

Los fanáticos podrán escuchar canciones como "A Hard Day,s Night", "Love Me do", "My Valentine", "Ob-La-Di, Ob-La-Da", "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band/Helter Skelter", "Drive My Car", entre otras.

El nuevo álbum de Paul McCartney, "Egypt Station" también ya se encuentra disponible en dicha plataforma digital.

JM