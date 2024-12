Spotify Wrapped: En esta fecha sale

La espera parece cada vez más larga para los amantes de la música, pues ya inició diciembre y el Spotify Wrapped aún no ha salido.

El Spotify Wrapped es una campaña anual de marketing de Spotify, una plataforma de streaming musical, que recopila datos sobre la actividad de los usuarios durante el año. En los últimos años se ha vuelto uno de los acontecimientos más esperados.

Este muestra las canciones y cantantes favoritos del usuario, indica los géneros musicales que más se escucharon, muestra los descubrimientos musicales, así como el lugar en el que se encuentran los usuarios con intereses similares, entre otras cosas. Es común que se agreguen o modifiquen distintas dinámicas cada año.

Los datos que se recopilan para el Spotify Wrapped, suelen abarcar desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre. Sin embargo, en 2023 se amplió más allá de esa fecha.

El pasado 2023 el Wrapped salió el 29 de noviembre, por lo que miles de usuarios están preguntándose cuándo sale y por que ha demorado.

¿Cuándo sale el Spotify Wrapped? Esto se sabe

Las cuentas oficiales de Spotify aún no han confirmado una fecha oficial , solamente ha realizado publicaciones anunciando que “está muy cerca”. No obstante, ya inició el mes de diciembre y aún no hay nada confirmado, y las personas están cada vez más ansiosas por conocer sus resultados.

Se especulaba que el Wrapped iba a llegar en los últimos días de noviembre, pues Spotify siempre lo ha hecho público en miércoles, coincidiendo con la última semana de noviembre; en 2022 y 2023 se publicó el 30 y el 29 de noviembre respectivamente, ambos miércoles.

Por esta razón, se cree que la solución más lógica era lanzarlo el miércoles 27 de diciembre, pero al no suceder esto, todo apunta a que el Wrapped 2024 será oficial este miércoles 4 de diciembre.

Mientras tanto, sólo nos queda seguir pendientes de las cuentas oficiales de Spotify para enterarnos de cualquier actualización.

