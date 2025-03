Ringo Starr regraba tema de The Beatles para ayudar a los afectados de Los Ángeles

Este 28 de Marzo, el músico británico Ringo Starr anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de una nueva versión de 'With a Little Help from My Friends', de la popular banda The Beatles, con el propósito de recolectar fondos para ayudar a los afectados por los devastadores incendios de Los Ángeles.

“Me encanta LA y he vivido allí durante muchos años, y mientras estábamos grabando esto en Nashville, muchos de nosotros teníamos familiares y amigos que estaban lidiando con los incendios forestales en Los Ángeles . Fue genial interpretar esta canción con estos increíbles artistas y todos queríamos hacer algo para ayudar. Creo que la canción lo dice todo realmente, “With A Little Help From My Friends” y se la mandamos a todos los afectados por los incendios con Paz y Amor, Ringo✌️❤️”, compartió el cantante en el post de Instagram del anuncio.

Según se informó este lunes en un comunicado de Beautiful Day, su agenda de relaciones públicas, Starr "donará el 100% de todos los beneficios generados por la canción en todo el mundo desde el 28 de marzo de 2025 hasta el 27 de marzo de 2026 para apoyar tanto a la Cruz Roja Americana como al Habitat For Humanity ReBUILDLA para ayudar a los afectados por los incendios forestales de California".

Te puede interesar: Karla Sofía Gascón reaparece en redes y vuelve a ser cancelada

La nueva versión del clásico de 1967 de la banda que el baterista fundó junto a John Lennon, Paul McCartney y George Harrison fue grabada en vivo en el histórico Auditorio Ryman - la "Madre Iglesia de la Música Country" - y cuenta con la participación de populares personalidades de la industria musical, incluyendo Sheryl Crow, Rodney Crowell, Mickey Guyton, Emmylou Harris, Sarah Jarosz, Jamey Johnson, Brenda Lee, Larkin Poe, Billy Strings, Molly Tuttle, Jack White, y más.

La actuación, grabada en Nashville, tuvo lugar entre el 14 y el 15 de enero, mientras tenían lugar los históricos incendios que asolaron por más de tres semanas el condado de Los Ángeles y fue emitida como un especial de televisión de 2 horas en el canal de noticias estadounidense CBS.

"El espíritu de comunidad y camaradería que se expresa en la canción fue el mensaje perfecto para apoyar a los afectados por los destructivos incendios", agregó el escrito.

La ola de incendios, que comenzó el pasado 7 de enero y tardó más de tres semanas en apagarse por completo, dejó al menos 29 muertos, 150.000 evacuados, más de 16.000 estructuras destruidas, y pasará a la historia de EE.UU. como uno de los desastres naturales más costosos.

Te puede interesar: Kanye West asegura que nunca quiso tener hijos con Kim Kardashian

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

EA