Martínez regresa tras tres años de ausencia con “Dedicatoria”, un himno a la perseverancia

Después de tres años alejado de los reflectores, el cantante y compositor Martínez vuelve con fuerza a la escena musical con su nuevo sencillo "Dedicatoria". La canción, que combina un sonido pop fresco y emotivo, es una declaración de resiliencia y esperanza, un mensaje dirigido a quienes luchan por alcanzar sus sueños sin rendirse. En entrevista con EL INFORMADOR, el artista compartió detalles sobre este lanzamiento, su proceso creativo y su regreso a la música.

Sobre el significado de "Dedicatoria", Martínez explicó que la canción surgió como un homenaje a los sueños y a los obstáculos que muchas veces impiden alcanzarlos.

"Estuvimos tres años un poquito alejados de la música, pero decidimos volver con todas las fuerzas con este tema. Es una canción que le escribimos a los sueños, a los problemas, a esas frustraciones que la gente siente cuando las cosas no salen como esperan. A veces te topas con tantas paredes que piensas en rendirte, pero esta canción es un recordatorio de que vale la pena seguir adelante. La respuesta del público ha sido increíble, la gente se ha identificado mucho con la letra", comentó el artista.

La composición del tema fue un trabajo en equipo junto a Alejandro Valdovinos. Ambos se reunieron para compartir sus experiencias y convertirlas en música. "Él estaba pasando por un desamor muy fuerte, yo estaba retomando mi carrera, así que decidimos hacerle esta canción a todo eso que queremos lograr con trabajo y esfuerzo", explicó.

Durante los tres años que estuvo alejado de la industria, Martínez no dejó de explorar nuevas facetas tanto personales como profesionales. Para él, ese periodo fue una oportunidad de crecimiento y autoconocimiento.

"A veces es necesario alejarse para volver con más claridad. No es que la música me afectara, pero necesitaba un respiro para recordar por qué realmente amo esto. Durante ese tiempo, me enfoqué en otras cosas, pero al final me di cuenta de que la música es lo que más me apasiona. Volví con más ganas y con una identidad musical más definida, sobre todo en el género balada pop, que ha sido mi esencia desde que tengo 15 años. Crecí haciendo covers de Sin Bandera, Reik y Camila, ellos siempre han sido mis referentes", expresó.

Dedicatoria es solo el inicio de una nueva etapa para Martínez. Aunque su enfoque actual está en lanzar sencillos de manera individual, no descarta la posibilidad de presentar un EP más adelante.

"Este sencillo es apenas un adelanto. La idea es lanzar más canciones en los próximos meses y, si todo va bien, a mediados de año podríamos hablar de un EP. De hecho, en un mes lanzaremos otro tema con sonidos rancheros, como un tributo a México, que ha sido un país clave en mi carrera y en mi vida", adelantó.

El artista, originario de Colombia, considera que la conexión entre su país y México es muy fuerte, tanto cultural como musicalmente. "Cuando llegué, me encontré con un país lleno de oportunidades y gente increíble que me recibió como si fuera parte de su familia. No ha sido un camino fácil, pero cada puerta que se abrió me llevó a conocer personas con las que pude colaborar y crecer", señaló.

El regreso de Martínez no estaría completo sin la posibilidad de reencontrarse con su público en vivo. Aunque aún está en proceso de planeación, el cantante tiene claro que quiere llevar su música a distintos escenarios.

"Me han preguntado mucho sobre presentaciones y la verdad es que sí, estoy ansioso por hacer showcases. Quiero ese contacto directo con los fans y con los medios, porque siento que es importante que la gente me conozca como persona. Cuando alguien conecta conmigo más allá de la música, al escuchar las canciones todo cobra más sentido", concluyó.

