A poco menos de dos años del estreno de la última cinta animada de Spider-Man protagonizada por Miles Morales y tras múltiples retrasos debido a la reciente huelga de actores y guionistas, el estudio finalmente ha dado a conocer que Spider-Man Beyond the Spider-Verse llegará a cines de manera exclusiva, el próximo 4 de junio de 2027.

Y es que a pesar de la aún larga espera, el estudio también reveló las primeras imágenes de la cinta, donde es posible apreciar el estilo de animación con el que Sony revolucionó la industria hace casi 7 años, además de confirmar el enfrentamiento que Miles Morales tendrá con su tío Aaron Davis.

Spider-Man: Beyond the #SpiderVerse is coming exclusively to theatres June 4, 2027. ��️ pic.twitter.com/JE1XKqZYqP— Spider-Man: Beyond The Spider-Verse (@SpiderVerse) April 1, 2025

Tal vez te interese: La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Vampira humanista busca suicida”

¿De qué tratará Spider-Man Beyond the Spider-Verse?

Si bien no se ha confirmado la trama de esta próxima entrega, sí se tiene conocimiento de que esta dará continuación a los hechos ocurridos en Spider-Man Across the Spider-Verse, en donde Miles, después de haber descubierto que su existencia es en realidad una amenaza para el multiverso, buscará volver a su tierra de origen y salvar a su padre de su inminente muerte.

First look at ‘BEYOND THE SPIDER-VERSE’



In theaters on June 4, 2027. pic.twitter.com/LJ7MwtENRH— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 1, 2025

¿Cuándo llegará a México Spider-Man Beyond the Spider-Verse?

Sony Pictures es la poseedora de los derechos de distribución, por lo que al igual que las primeras dos entregas de esta saga, es posible que Beyond the Spider-Verse llegué a cines de México de la mano del mismo estudio.

JM