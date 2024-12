Freddie Mercury, conocido mundialmente como el carismático líder de Queen, no solo brilló como parte de esta legendaria banda, sino que también dejó una marca indeleble con su carrera en solitario.

Entre los proyectos que desarrolló fuera de Queen, destaca “Mr. Bad Guy”, álbum publicado en abril de 1985 por el sello Columbia en Estados Unidos y CBS en Europa. Freddie elaboró el disco mientras Queen se encontraba en gira. Grabado en los estudios Musicland de Múnich entre 1984 y 1985, contó con la colaboración de varios músicos de sesión, y de quien fuera ingeniero y productor de Queen, Mack.

" Mr. Bad Guy" no solo permitió a Freddie explorar su lado más personal, sino también expandir su creatividad más allá de los límites que establecía el sonido colectivo de Queen. El álbum es un viaje íntimo y multifacético por parte de Mercury.

“Mr. Bad Guy”

Mientras que Queen solía ser un espacio para la experimentación grupal, en “Mr. Bad Guy” Freddie tuvo la oportunidad de dirigir su visión artística sin compromisos. Desde el inicio, el álbum despliega una riqueza musical que abarca diversos géneros como el pop, el rock, el disco y la música orquestal.

El tema que abre el álbum, "Let’s Turn It On", es un estallido de energía y actitud, estableciendo el tono de un disco que, en esencia, es una celebración de la vida. Por otro lado, canciones como "Made in Heaven" (más tarde versionada por Queen) y "Love Me Like There’s No Tomorrow" ofrecen una ventana al lado más vulnerable y emocional de Freddie.

Freddie asumió el control absoluto del álbum, siendo el principal compositor, arreglista y productor. Esto le permitió dar rienda suelta a su creatividad, utilizando sintetizadores, cuerdas y coros exuberantes para crear un sonido único. Aunque algunos críticos señalaron en su momento que el álbum no tenía la misma cohesión que los trabajos de Queen, esta libertad de estilo es precisamente lo que hace a "Mr. Bad Guy" especial.

Temas como "I Was Born to Love You" y "Living on My Own", destacan por su energía contagiosa y sus innovadores arreglos, que mezclan el disco con el pop electrónico de los años 80. Las canciones de Mercury como solista se convirtieron en éxitos internacionales y reafirmaron su magnetismo en la escena musical.

