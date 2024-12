Violetta Torres expresa su arte en música urbana independiente y series de TV

La cantante, saxofonista y supervisora musical, Violetta Torres, está cerrando este 2024 con cuatro sencillos que dan continuidad a su innovador enfoque musical y su compromiso con la diversidad, posicionándose como una figura emergente en la música urbana mexicana. De hecho, las cuatro canciones que lanzó este año, formarán parte del primer EP que verá la luz en 2025.

Estas canciones disponibles en plataformas digitales, previo a la totalidad del álbum, son “Reput4”, “Perdón”, “Verano” y “Le digo yo”. Esta última canción sigue la línea de influencias que han moldeado la nueva ola del urbano-regional mexicano, que crea una atmósfera que invita a levantar el caballito de tequila y subirle al volumen a la música. Violetta está siendo una voz importante en el contexto LGBT pues sus canciones son personales, pero logran la identificación con la diversidad, generando empatía y frescura de colores.

Además, el trabajo de Violetta se diversifica en el cine y la televisión, musicalizando series, por ejemplo, pronto se escuchará su trabajo en la nueva serie de ViX, “Con esa misma mirada”, adaptación de la telenovela “Mirada de mujer”, la cual marcará el regreso a la televisión de Angélica Rivera.

“Este 2024 se puso demasiado interesante porque tuve la oportunidad de comenzar formalmente como solista en febrero, porque toda mi formación musical había sido muy administrativa, me fui a la supervisión musical como ingeniera en audio en Sony Music, estaba haciendo series y películas interesantes. Así que saqué mi primer sencillo, el cual tuvo demasiada fuerza, pues nunca me había empoderado así como en esa canción que tiene texturas urbanas y este lenguaje LGBT que tanto me ha gustado que sea parte de mi sello en este proyecto”.

Violetta además estará pronto en la FIMPRO en Guadalajara. “Se vienen unas charlas muy bonitas, voy a estar hablando de la supervisión musical y de cómo hacer llegar el discurso de la música correctamente, ya sea en la series, por ejemplo, o cómo es que siendo músicos podemos lanzar el discurso ideal a las distribuidoras para que nos agreguen en playlist y que nuestras creaciones lleguen a las películas, pues ahora es muy importante moverse como artista independiente, pues nos toca hacer todo el marketing musical y hacer todas las estrategias de contenido”. Desde que está inmersa en la música se ha rodeado de grandes amistades que se están sumando a su carrera, no solo en lo musical, también en lo visual.

¿Quién es Violetta Torres?

Destacando con un enfoque innovador desde el lanzamiento de su primer sencillo “No puedo hacer nada” en 2021, Violetta Torres integra saxofón, docerolas, synths y bajo sexto para llevar la música urbana a otro nivel, creando un sonido distintivo que evoluciona en cada canción.

Originaria de la Ciudad de México, Violetta Torres rompe normas y discursos en el programa “Divergentes en Resistencia Modulada” de Radio UNAM, donde explora nuevos horizontes sonoros junto a amigas, amigos y mentores. Su trayectoria incluye colaboraciones con artistas reconocidos como Leonel García, Matisse, Daniel Me Estás Matando, Ximena Sariñana, Jonaz (Plastilina Mosh), Mi Sobrino Memo y Caztro. También ha trabajado como supervisora musical en series de Netflix como “Tríada” y “Oscuro Deseo”, así como en la comedia dramática “Cualquier Parecido” de Vix. Además, participó en la película LGBTIQ+ “Del Otro Lado”, ganadora en el Festival de Toronto.

 

Te puede interesar: La razón por la que Natanael Cano habría cancelado su concierto en Nayarit

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB