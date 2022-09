Spotify: Bad Bunny ingresa al top mundial de las canciones más escuchadas por más tiempo con "Dákiti"

De acuerdo a un estudio elaborado por VPN Overview (vpnoverview.com), Bad Bunny y Farruko son los dos artistas latinos, ambos puertorriqueños, en estar dentro del top 15 de las 200 canciones más escuchadas de manera ininterrumpida en Spotify, desde el respectivo estreno en la plataforma, en este caso con temas como “Dákiti”, “Yonaguni” y “Pepas”, respectivamente.

Con este estudio, “Blinding Lights”, de The Weeknd”, se ha mantenido como la canción con más días de reproducción desde su lanzamiento hace 144 semanas, en tanto que “Sweater Weather”, de The Neighborhood, ocupa la segunda posición. VPN Overview indicó que “Blinding Lights”, estrenada en noviembre de 2019, como el primer sencillo de este disco de The Weeknd con el mismo título, ha permanecido en preproducción durante mil ocho días en el top global de 200 canciones más escuchadas de manera ininterrumpida, es decir, dos años y nueve meses.

En el caso de “Sweater Weather”, de The Neighbourhood, la canción ha permanecido en el top global durante 719 días consecutivos, tomando gran popularidad en los últimos años desde su lanzamiento inicial en marzo de 2012, como parte del álbum “I Love You” publicado finalmente en 2013, pero fue en septiembre del 2020 que retomó popularidad en las plataformas streaming como Spotify. “Levitating”, de Dua Lipa, está en la tercera posición con 700 días consecutivos en el top de las canciones más escuchadas, en tanto que Bad Bunny ingresa en el cuarto lugar con la canción “Dákiti” que, en colaboración con Jhay Cortez, ha sumado 672 días de reproducción continúa dentro de la lista.

El quinto lugar lo ocupa “Heat Wave”, de Glass Animals, manteniéndose durante 615 días en el top de lo más escuchado, aumentando su popularidad en búsqueda gracias también a que el tema se posicionó en otras redes sociales como TikTok. Para Olivia Rodrigo, la artista tiene tres canciones en el top de las canciones más escuchadas durante más tiempo consecutivo con “Good 4 U”, “Traitor” y especialmente con “Drivers License”, que suma 602 días de reproducción diaria.

TOP 15

*1 “Blinding Lights”, de The Weeknd, con 1,008 días de reproducción ininterrumpida y 1 millón 671 mil 604 reproducciones.

*2 “Sweater Weather”, de The Neighbourhood, con 719 días de reproducción ininterrumpida y 1 millón 845 mil 229 reproducciones.

*3 “Levitating”, de Dua Lipa y DaBaby, con 700 días de reproducción ininterrumpida y 1 millón 103 mil 271 reproducciones.

*4 “DÁKITI”, de Bad Bunny, con 672 días de reproducción ininterrumpida y 915 mil 634 reproducciones.

*5 “Heat Waves”, de Glass Animals, con 615 días de reproducción ininterrumpida y 2 millones 725 mil 338 reproducciones.

*6 “Sunflower”, Post Malone, con 615 días de reproducción ininterrumpida y 914 mil 339 reproducciones.

*7 “Drivers License”, de Olivia Rodrigo, con 602 días de reproducción ininterrumpida y 1 millón 136 mil 726 reproducciones.

8* “Kiss Me More” de Doja Cat y SZA, con 511 días de reproducción ininterrumpida y 950 mil 173 reproducciones.

9* “Save Your Tears”, de The Weeknd y Ariana Grande con 497 días de reproducción ininterrumpida y 1 millón 25 mil 524 reproducciones.

10* “Good 4 U”, de Olivia Rodrigo, con 476 días de reproducción ininterrumpida y 1 millón 136 mil 953 reproducciones.

11* “Traitor”, de Olivia Rodrigo, con 469 días de reproducción ininterrumpida y 1 millón 282 mil 927 reproducciones.

12* “Yonaguni”, de Bad Bunny, con 455 días de reproducción ininterrumpida y 1 millón 49 mil 507 reproducciones.

*13 “Bad Habits”, de Ed Sheeran, con 434 días de reproducción ininterrumpida y 1 millón 242 mil 508 reproducciones.

*14 “STAY”, de The Kid LAROI y Justin Bieber, con 420 días de reproducción ininterrumpida y 2 millones 279 mil 271 reproducciones.

*15 “Pepas”, de Farruko, con 417 días de reproducción ininterrumpida con 1 millón 145 mil 128 reproducciones.

