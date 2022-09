Harry Styles: Todas las polémicas en Venecia tras estreno de "Don't Worry Darling", de Olivia Wilde

Harry Styles ha estado en el foco de la atención mediática por la controvertida premier de la película "Don't Worry Darling". En la misma, el cantante confesó que, en términos de la actuación, "no tengo idea de lo que estoy haciendo". "Es divertido llegar a jugar en mundos que no son necesariamente el tuyo. Este mundo, que supuestamente es tan perfecto, es realmente divertido jugar a fingir allí. No hubo demasiada actuación", dijo Styles.

Antes del estreno de la cinta, Harry fue cuestionado sobre si volvería a trabajar con su pareja, la directora Olivia Wilde o no, pero él no respondió. La cinta enfrenta la polémica de la protagonista Florence Pugh, quien no iría al Festival pues no acabó en buenos términos con Styles y Wilde. Según ella, Olivia le daba trato preferencial a Harry y le molestaba que los fans solo se enfocaran en las escenas eróticas. "Cuando se reduce a tus escenas de sexo o a ver al hombre más famoso del mundo follar con alguien, no es por eso que lo hacemos", explicó Florence.

EFE/E. Ferrari

A esta bomba mediática se sumaron después los rumores de que Florence se había quejado de que Olivia, quien inició una relación amorosa durante el rodaje con la estrella Harry Styles, que reemplazó a LaBeouf, había descuidado el set y a ella como actriz. Así, entre dimes y diretes, llegó el filme que se presentó en la Sección Oficial fuera de concurso en Venecia, generando gran expectación.

El escupitajo

La alfombra roja fue un tanto sui generis, Pugh apareció pero mantuvo una rara distancia con Olivia y Harry, mientras que saludó con emotividad a Chris Pine y Gemma Chan. Lo más incómodo: la pareja de Styles y Wilde, de 28 y 38 años respectivamente, no sólo no posó en fotos, sino que tampoco se atrevió a cruzar miradas.

Did Harry Styles just spit on Chris Pine?? #DontWorryDarling pic.twitter.com/V79mMi8CQs — Matt Ramos (@therealsupes) September 6, 2022

Pero lo que más ha ocasionado polémica es el video en el que supuestamente Harry Styles le escupe a los pies al actor Chris Pine, quien responde con una expresión de sorpresa y desagrado, como si no pudiese creer lo que acababa de ocurrir. Miles de comentarios en redes sociales condenan el acto; otros alegan que se está malinterpretando la escena. Los fanáticos de Harry Styles lo defienden, mientras que sus detractores aseguran que se le subió la fama.

FS