Spiderman: Proyectarán la versión extendida de "No way home" en cines; mira cuándo

Los más de mil 800 millones de dólares recaudados en el mundo no fueron suficientes para “Spider Man: No way home” —ni mucho menos para los fans—, pues ahora la versión extendida titulada “The more fun stuff version” llegará a los cines de México el próximo 1 de septiembre.

La noticia fue revelada por la misma cuenta oficial de “No way home” en redes sociales.

Cabe recordar que la película“Spider Man: No way home” estará disponible en HBO Max este 22 de julio, previo a su disponibilidad en Disney+.

¿Cuándo se estrena la versión extendida de "Spider Man: No way home" en el mundo?

A continuación la lista de las fechas de estreno de “Spider-Man” en las ciudades que estarán disponibles en el mundo:

Horarios "Spider Man No way Home" en cines de México. ESPECIAL / MARVEL

AC