Spiderman: Andrew Garfield también le mintió a Emma Stone sobre "No way home"

Aunque Andrew Garfield se había caracterizado por ser bastante hermético sobre sus proyectos profesionales y en especial sobre su vida personal, tal parece que tras el impacto que ha causado su protagónico en el musical dramático “Tick tick… BOOM” —que lo perfila para ganar el Oscar—, y más aún la euforia que causó por su regreso como “Spider-Man” en “No way home”, el actor no para de dar entrevistas en las que ha confesado infinidad de curiosidades sobre el filme junto a Tobey Maguire y Tom Holland.

“Yo le decía: ´ no tengo idea de lo que hablas´”

Luego de revelar cómo fue regresar al traje del “Hombre Araña” y estar en las tendencias por la fotografía en la que aparece con Tobey Maguire tras salir de incógnito de una función de “Spider-Man: no way home”, Andrew Garfield llega nuevamente al contenido viral de las redes sociales al recordar cómo y por qué le mintió a su ex pareja, la actriz Emma Stone, sobre su ingreso al Universo Cinematográfico de Marvel.

En su más reciente entrevista, Andrew Garfield sorprendió al público al platicar sobre cómo Emma Stone —quien fue su pareja sentimental por un par de años— le preguntó en varias ocasiones si era verdad que él aparecería en la nueva película de “Spider-Man”, pero la mayor sorpresa para los fans fue confirmar que ambos actores siguen siendo amigos tras su rompimiento.

En las declaraciones de Andrew Garfield, quien recién ganó el Globo de Oro por su rol en “Tick tick… BOOM”, fue cuestionado sobre cómo Emma Stone —quien dio vida a “Gwen Stacy” en las dos películas del “Sorprendente Hombre Araña” de Marc Webb— trató de confirmar de primera mano sí eran reales los rumores sobre su posible regreso como “Spider-Man” mediante mensajes de texto.

“Emma no paraba de escribirme: ‘¿estás en la nueva película de Spider-Man?’, y yo le decía no tengo idea de lo que hablas. Ella decía: ‘cállate, solo dime’, y yo, honestamente, decía no sé, ni siquiera puedo contárselo a ella, daba mucha risa”, dijo Andrew al confirmar que Emma Stone nunca le reveló la verdad y recordó que su ex pareja lo llamo “idiota” con humor a forma de reproche.

AC