Marvel: Inician nuevas teorías del futuro fílmico de superhéroes

Tras confirmarse que el multiverso sí existe y hay infinidad de variantes de los protagonistas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) a través de la línea narrativa que han ofrecido las series de “Loki” y “WandaVision” y recientemente el filme de “Spider-Man: No Way Home”, ya comienzan a surgir nuevas teorías y posibles filtraciones sobre lo que ocurrirá en la próxima película de “Dr. Strange: en el multiverso de la locura”, en la que se afirma que incluso se mostrarán realidades no exploradas en las que uno de los principales villanos, “Thanos”, sigue con vida después de haber triunfado en otras líneas del tiempo.

A decir de las filtraciones que se han acreditado a foros como “4Chan”, que son conocidos por relevar información desde los estudios de producción, los primeros rumores indican que ya se conoce parte de la primicia que llevará la trama inicial de “Dr. Strange: en el multiverso de la locura”, y en la que se confirmarían otras variantes del “Hechicero Supremo” como sobreviviente a “Thanos”, que habría logrado desaparecer a la mitad de la población y a la mayoría de superhéroes con un escenario catastrófico en el que no se pudo revertir su chasquido con las gemas del infinito a diferencia de la entrega de “Endgame”.

¿Cuáles son las teorías?

De acuerdo a las filtraciones del supuesto guion, este nuevo “Dr. Strange” sería el encargado de conformar a una nueva línea defensiva de héroes que no han aparecido en los filmes de Marvel, como “América Chávez”, y que incluso darían oportunidad de que se sumen variantes nuevas como la de “Spider-Man” de Andrew Garfield y un nuevo elenco que justifique el nacimiento de los X-Men, y estos estén vinculados a las batallas que se generarán con “Wanda” ya como “La bruja escarlata” y exploradora del multiverso desde la magia negra.

Los rumores señalan que se tomará a los X-Men –de la saga y línea narrativa del estudio FOX- como canón del Universo Cinematográfico de Marvel para justificar que también existen nuevas variantes de “Wanda”, por lo que tendría que intervenir el “Profesor X” de los X-Men para controlar la situación.

Otras teorías, de acuerdo a las filtraciones del guion, es que Tom Cruise se suma al elenco para dar vida a “Tony Stark”, quien en esta versión sería aún más estrafalario y teniendo en su poder algunas gemas del infinito.

Luego de que la plataforma de Disney lanzó su serie animada “What If…”, en la que se vieron cómo diversos superhéroes vivían roles diferentes, los fans conocieron una historia diferente de “Dr. Strange” en su versión oscura, al obsesionarse con la posibilidad de evitar la muerte de su novia y que lo llevaría ser encapsulado por “El Vigilante” para contener su poder, que incluso sería superior a la versión habitual del “Hechicero Supremo” de Marvel, pues en teoría llegaría un “Dr. Strange” similar para confrontar al real sobre los desajustes y nuevas líneas de tiempo que se abrieron ante los hechos de “Spider-Man: No Way Home”.

Con este supuesto nuevo y más oscuro “Dr. Strange”, del cual se considera ya se mostró en el primer avance del “Multiverso de la locura”, los fans conocería que “Thanos” logró sobrevivir y aún tiene en su poder a las gemas del infinito, siendo esta uno de los tantos futuros que “Dr. Strange” visualizó y avisó a “Tony Stark”.

Las filtraciones auguran que en la nueva película de Marvel se mostrará incluso la muerte de “Dr. Strange” y su compañero “Wong” en una de las batallas más sangrientas del UCM como consecuencia de las múltiples líneas del tiempo que se detonaron accidentalmente.

Otro rumor apuesta por el regreso de Hugh Jackman como “Logan” (Wolverine), quien durante 2021, tras compartir una fotografía en sus redes sociales, encendió las alarmas de los fans, que inmediatamente consideraron un posible regreso al ahora existir múltiples líneas de tiempos y universos nuevos, y así, nuevamente, incluir a los X-Men como parte oficial del universo fílmico de Marvel.

Supuestamente “Logan” llegaría de un tiempo futuro para ayudar a controlar a “Wanda”, personaje del que se dice será la verdadera villana del “Multiverso de la locura” en la desesperación por encontrar a sus hijos. Esta “Wanda” enfrentaría a los mutantes y ocasionaría la muerte de unos “X-Men” más famosos de la saga.

Los fans se han cuestionado por qué, tras el estreno de “No way home”, Marvel reveló las primeras escenas y primicia de “Dr. Strange”, pues a diferencia de “Spider-Man”, Marvel y Sony tardaron meses en ofrecer escenas oficiales y se ocultó hasta el final el regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire en la línea narrativa del “Hombre araña” de Tom Holland.

