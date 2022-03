Star+: La miniserie "Under the Banner of Heaven" con Andrew Garfield llegará a la plataforma

La miniserie “Under the Banner of Heaven”, protagonizada por Andrew Garfield (“Spider-Man: No way home”) se estrenará en la plataforma de Star+, según confirmó este jueves la compañía.

Junto a Garfield, Daisy Edgar-Jones se adentran en la historia inspirada en el best-seller homónimo de Jon Krakauer. Esta producción, según adealntó Star+, tendrá un total de 7 episodios.

Star+: ¿De qué trata "Under the Banner of Heaven"?

La historia gira en torno al asesinato de “Brenda Wright Lafferty” (Daisy Edgar-Jones) y su pequeña hija en un pintoresco suburbio de Salt Lake Valley, en el estado de Utah, en 1984.

Mientras el detective “Jeb Pyre” (Andrew Garfield) investiga los eventos que ocurrieron dentro de la familia Lafferty, comienza a descubrir verdades ocultas sobre los orígenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y las violentas consecuencias de la fe dogmática e inflexible. Lo que descubre Pyre, un mormón devoto, lo llevará a cuestionar su propia fe.

“Under the Banner of Heaven” es creada por el ganador del Premio Oscar, Dustin Lance Black, que también se desempeña como productor de la serie.

AC