SpiderMan No way home: Las mejores reacciones (SIN SPOILERS) de la película

Todos los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) están felices porque “Spider-Man: No way home” se estrenó hoy en los cines mexicanos y de algunas partes del mundo, a la par de un nuevo episodio de la serie que se transmite por Disney+ “Hawkeye”.

Esto ha provocado cientos de reacciones a través de redes sociales, donde muchos comparten su entusiasmo tras haber visto la película.

De acuerdo con datos de Cinépolis, “Spider-Man: No way home” se convirtió en la preventa más grande en la historia de la empresa, superando a “Avengers: Endgame” con 11 mil asistentes más. En total, según la empresa mexicana, la preventa para la película protagonizada por Tom Holland cerró en 2 millones 842 mil 500, quienes acudirán a partir de este miércoles a las salas de cine.

¿Qué dicen los críticos sobre "SpiderMan No way home"

Durante la alfombra roja de “Spider-Man: No way home” —que se celebró este lunes en Los Ángeles— algunos medios especializados estadounidenses pudieron ver la película y compartir sus críticas.

Es el caso de Rotten Tomatoes quien, hasta este momento, la película “Spider-Man: No way home” tiene un 95 % de aprobación en su “tomatometer” con 116 críticas.

Por su parte, IMDb califica a la película de John Watts con 9.3 de 10, con más de 4.3 mil críticas.

Finalmente, John Defore —de The Hollywood Reporter— escribió en su reseña que “Peter sufre aquí (en la película), perdiendo tanto que corre el riesgo de perder también el espíritu. (...) Hay una ligereza en la escena final de la película que da esperanza”.

Amelia Emberwing de IGN dijo que la película es “una armonía perfecta de una caricatura del sábado por la mañana y el drama profundo que esperamos de estas epopeyas”.

Quizá algo similar a lo que Germain Lussier de Gizmodo, quien la calificó como una película “inmensamente satisfactoria”.

“Spider-Man: No way home” es la mejor película en live-action que se ha hecho sobre el héroe arácnido, opinó Erik Favis, de Fandango.

SpiderMan No way home: Las mejores reacciones

A través de redes sociales el título de “Spider-Man: No way home”, así como “Spider Verse” y “Perter Parker” se hicieron tendencia rápidamente. Hay que recordar que Sony y Marvel han pedido a los fans que ya vieron la película no revelar spoilers, haciendo tendencia #AdiósTwitter para quienes afirman que dejarán las redes sociales para no ver detalles de la película.

No obstante, para lo que continúan dentro de las redes sociales, se destacan los siguientes comentarios que no compartieron spoilers para arruinar la película a los demás:

“Al fin se puede utilizar este meme”, escribió un usuario, haciendo referencia a una escena de la película “Chicas pesadas”. Alguien más escrbió: “Yo despues de ver todos los spoilers”.

Yo yendo a ver #SpiderManNoWayHome , sin novia, sin amigos y sin dinero, pero con mucha fe en el #SpiderVerse pic.twitter.com/N5S1ox55Rr — La Goma (@LaGomaOff) December 15, 2021

AC