SpiderMan No way home: Fan mexicano tomó clases viendo la película

“Spider-Man: No way home” es una de las películas más esperadas del año y este fan de Marvel Studios no se la pensó dos veces para tomar sus clases sin perderse el estreno de la película protagonizada por Tom Holland.

Este miércoles desde las 11:00 de la mañana iniciaron las funciones para "Spider-Man: No Way Home" y con ella la afluencia de fanáticos a los complejos cinematográficos, algunos vestidos como sus personajes favoritos, otros con alguna vestimenta en referencia a "El Hombre Araña" o algunos más sólo con su ánimos y emoción de ser de los primeros en ver este nuevo filme, lo cierto es que las filas ya parecen como las de algún fin de semana de estreno, a pesar de que era miércoles.

José Vizcaya, un joven de 18 años, acudió al Cinépolis Fórum Buenavista, en la CDMX, para ver la tercera parte de la saga protagonizada por Tom Holland; dijo que es su personaje favorito.

El joven detalló que tras encontrar hace un par de semanas boleto sabía que no le importaría no asistir a clases y tampoco ir solo.

"Solo encontré un boleto, originalmente vendría con mi novia y mis primos, pero solo encontré un boleto y no lo iba a desaprovechar. Ellos también consiguieron boletos pero para otros cine y en otros horarios, así que también la verán", detalló José.

Agregó que aunque en un inicio no tomaría clases este día, el estar en final de semestre hizo que lo tuviera que hacer, pero las clases online le permitieron venir. Mientras el joven esperaba en la fila de dulcería, se le notaba muy atento a su teléfono y es que desde ese el cine, José tomaba clase a distancia.

"Solo lo que no hago es prender la cámara, le dije al profesor que se había dañado la cámara y así puedo estar aquí. Obviamente cuando esté viendo la película ahí haré lo mismo solo pondré el audífono por si me hablan, pero la verdad no creo poner atención, estaré viendo la película", admitió.

De acuerdo con datos de Cinépolis, “Spider-Man: No way home” se convirtió en la preventa más grande en la historia de la empresa, superando a “Avengers: Endgame” con 11 mil asistentes más.

En total, según la empresa mexicana, la preventa para la película protagonizada por Tom Holland cerró en 2 millones 842 mil 500, quienes acudirán a partir de este miércoles a las salas de cine.

A continuación el tráiler de "Spider-Man: No way home":

Con información de SUN.

AC