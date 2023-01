Spare y los libros más polémicos sobre la realeza británica

La curiosidad y relevancia que supone para muchos los entre telones del palacio de Buckingham y la corona británica ha generado gran interés al interior de Reino Unido, como en el mundo entero, por lo que no es sorpresivo que habitualmente surjan manuscritos que detallen precisamente qué sucede con la familia y seres humanos que viven detrás de los muros del palacio.

Si ya leíste “Spare” del príncipe Harry y te quedaste con ganas de más, te presentamos una lista de libros especializados en documentar y escarbar alrededor de la corona sobre los temas que no suelen hablarse.

“Finding Freedom" por Carolyn Durand y Omid Scobie

Ya desde 2020 Harry y Meghan perfilaban para dar de qué hablar y sobre todo de qué escribir, es por eso que este libro se dedica a exponer de forma más abierta la relación de los duques de Sussex.

La historia de la pareja es expuesta desde que se conocieron hasta llegar a la controversial salida de la familia real británica.

Para este propósito, los autores aseguran que contaron con acceso y testimonios de quienes fueron personas clave y cercanas a la pareja, misma que resulta muy favorecida en las descripciones, por lo que desata especulaciones de un posible involucramiento de Harry y Meghan para el desarrollo de la obra.



"Battle of Brothers" por Robert Lacey

Sigamos con Harry pero añadamos a la fórmula a William. Si la relación entre los hermanos reales que describe el príncipe Harry en “Spare” fue tu tema top, debes conocer “Battle of Brothers”.

Este texto trata sobre la relación, llevada al distanciamiento, entre los hermanos William y Harry. Robert Lacey, el autor, forma parte del equipo de consultores de la serie “The Crown”, por lo que se entiende que se trata de un investigador cuya perspectiva implica cierto peso.

En su libro se explora las diferencias de los hermanos William y Harry, e incluso sugiere que sus respectivas esposas podrían jugar un papel importante en la tensión que produjo el distanciamiento.

'Meghan and Harry: The Real Story' por Lady Colin Campbell.

Otro más sobre Harry y Meghan, elaborado desde las privilegiadas conexiones de Lady Colin Campbell. La autora presume haber poseído las palancas necesarias, tanto al interior del palacio, como alrededor de la vida social de los duques.

En este libro narra una relación de pareja sostenida por su “amor” pero que termina por adelgazar la relación con la familia real.

"The Palace Papers" por Tina Brown

Este texto es reciente (apenas lanzado el año pasado) y lleva la firma de la ex editora de Vanity Fair, The New Yorker y Tatler.

Un recuento de escándalos y traiciones que han impactado de bruces con la monarquía británica durante el largo reinado de la fallecida Isabel II. Y no es todo, el estilo resulta secuencial pues comienza donde termino su texto predecesor: “The Diana Chronicles”.

La autora parte su narración después de la muerte de Lady Di y escarba en lo que siguió para las vidas de los miembros Windsor más relevantes. Documenta, por ejemplo, la relación de Carlos y Camila, la separación de Harry y Meghan de la familia real y la caída en desgracia del príncipe Andrés.

"Diana: Her True Story" por Andrew Morton

Y ya que hablamos de Lady Di, hay un libro de referencia obligada (así como lo es la misma Diana) para este listado.

Se trata del clásico “Diana: Her True Story” el cual podría ser considerado como el padre de toda la literatura antes referida, pues su publicación en los noventas significó un antes y después sobre cómo era percibida la familia real y su imagen pública.

El texto detalla las peripecias de la princesa: su infeliz matrimonio, la batalla contra los trastornos alimenticios y, por supuesto, la tensa relación con los Windsor. Luego del fallecimiento de la princesa Diana, el autor confirmó que ella misma le dio la información de forma secreta para detallar íntimamente su publicación.

"Elizabeth & Margaret: the Intimate World of the Windsor Sisters" por Andrew Morton

La princesa Margarita volvió fascinantemente en la serie de Netflix “The Crown” y en este libro es relatada la historia ambas hermanas: la menor, Margarita e Isabel, la Reina.

La llegada de Isabel al trono terminó por modificar la inseparable relación de las hermanas que entre tensiones y acuerdos evolucionó con los años de una forma inesperada para ambas.

